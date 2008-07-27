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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"

Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"Эпические кулинарные провалы от людей, которые не любят готовить.

Герои нашей подборки явно далеки не только от высокой кухни, но и от обычной варки пельменей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Для кого-то не составляет труда приготовить вкусный "Цезарь", испечь пирог, запечь мясо по-французски. А кому-то...даже нельзя доверить сварить макароны, ибо сгорит даже кастрюля! Именно про последних наша сегодняшняя подборка.

Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
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 Теги: кулинарные провалы, курьез

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Сегодня, 14:26 » Автор: Ирина Шевченко
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