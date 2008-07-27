Раздел: Курьезы
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Эпические кулинарные провалы от людей, которые не любят готовить.
Герои нашей подборки явно далеки не только от высокой кухни, но и от обычной варки пельменей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Для кого-то не составляет труда приготовить вкусный "Цезарь", испечь пирог, запечь мясо по-французски. А кому-то...даже нельзя доверить сварить макароны, ибо сгорит даже кастрюля! Именно про последних наша сегодняшняя подборка.
Герои нашей подборки явно далеки не только от высокой кухни, но и от обычной варки пельменей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
Для кого-то не составляет труда приготовить вкусный "Цезарь", испечь пирог, запечь мясо по-французски. А кому-то...даже нельзя доверить сварить макароны, ибо сгорит даже кастрюля! Именно про последних наша сегодняшняя подборка.
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