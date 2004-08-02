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Раздел: Курьезы  
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В Лос-Анджелесе открылся необычный магазин товаров из войлока

В Лос-Анджелесе открылся необычный магазин товаров из войлокаНовый продуктовый магазинчик открылся в Лос-Анджелесе.

На полках — стройные ряды кетчупов, соусов, сладостей и напитков. Но яркая внешность сулит только эстетическое наслаждение, ведь все товары из войлока, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное

Создаёт их британская художница Люси Спарроу.

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 Теги: Лос-Анджелес, магазин

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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