» » "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
Раздел: Курьезы  
0

"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов

"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколовЗабавные объявления и надписи.

В этой подборке "народного креатива" вы увидите странные объявления, необычные надписи и принципы современного маркетинга, которые точно заставят вас улыбнуться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю

Приятного вам просмотра!

"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
"Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:50 » Автор: Ирина Шевченко
     1318
     0

Похожие новости по теме

«Боги маркетинга»: свежая подборка курьезных вывесок «Боги маркетинга»: свежая подборка курьезных вывесок

Улыбнитесь, жизнь прекрасна!

Минутка смеха: забавные надписи и объявления Минутка смеха: забавные надписи и объявления

Невероятно смешные объявления, которые вам очень поднимут настроение.

Прикольные объявления и надписи в лифтах: свежая подборка Прикольные объявления и надписи в лифтах: свежая подборка

Пять минут хорошего настроения.

«Боги маркетинга»: свежая подборка курьезных вывесок «Боги маркетинга»: свежая подборка курьезных вывесок

Смотрим и повышаем градус настроения!

«Боги маркетинга»: свежая подборка смешных вывесок «Боги маркетинга»: свежая подборка смешных вывесок

Смотрим и смеёмся.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх