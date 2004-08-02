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Раздел: Курьезы  
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Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора

Смешные девушки, у которых забавное чувство юмораПодборка снимков прикольных девушек, которые не любят грустить.

Подборка забавных и веселых фотографий, на которых девушки не стесняются дурачиться перед объективом фотокамеры, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Эти девушки умеют посмеяться над собой, чем поднимают настроение не только себе, но и другим.

Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
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 Теги: девушки, приколы

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Сегодня, 09:24 » Автор: Татьяна Ларина
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