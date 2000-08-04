» » В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя
Раздел: Курьезы  
0

В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведя

В Канаде 95-летняя женщина прогнала медведяСтэди так и не удалось увидеть, что именно утащил зверь.

Жительница Канады в возрасте 95 лет выгнала черного медведя, который пробрался в ее дом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Женщина по имени Ханна Стэди смотрела телевизор и внезапно услышала шум на кухне. Она отправилась туда и поймала медведя, который как раз искал пищу в ее шкафах, на горячем.

Читайте также: Смелая женщина тапком прогнала кровожадного крокодила

Стэди прогнала животное, однако вскоре оно вновь вернулось и устроило в кухне настоящий беспорядок. Отмечается, что, когда медведь заметил уже знакомую ему женщину, он быстро что-то схватил и убежал.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Канада, медведь, женщина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
     587
     0

Похожие новости по теме

"Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю

95-летняя женщина выгнала медведя с собственной кухни.

Смелый пес прогнал медведя и стал любимчиком Сети Смелый пес прогнал медведя и стал любимчиком Сети

Собака в Лос-Анджелесе прогнала медведя.

Смелая женщина тапком прогнала кровожадного крокодила Смелая женщина тапком прогнала кровожадного крокодила

Видимо, в Австралии -это - обычное дело.

Россияне собирают подписи в поддержку медведя, покусавшего девушку Россияне собирают подписи в поддержку медведя, покусавшего девушку

Уже более 3 тысяч человек подписали письмо в поддержку медведя, который покусал в томском кафе девушку.

Отважная кошка не пустила в дом черного медведя Отважная кошка не пустила в дом черного медведя

На Аляске кошка не пустила в дом не званного гостя.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх