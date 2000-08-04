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Раздел: Курьезы  
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Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"

Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"Забавные свадебные снимки, которые лучше не повторять.

Свадебные фото бывают разные - именно так можно назвать новые свадебные фото приколы, так как они действительно разные, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В подборке есть очень смешные и позитивные фото, странные и непонятные, жуткие и мрачные и просто неудачные снимки.

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Но в целом подборка получилась достаточно веселой - она вам понравится.

Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
Веселые фотографии из серии "Это свадьба, детка"
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 Теги: свадьба, приколы

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Сегодня, 13:03 » Автор: Ирина Шевченко
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