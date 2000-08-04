Раздел: Курьезы
Россиянам предложили забавную кандидатуру в помощницы Сигалу
Пользователи обсуждают назначение актера.
Министерству иностранных дел России посоветовали нанять на работу известную порноактрису Сашу Грей вслед за скандальным назначением голливудского актера Стивена Сигала, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Соответствующее предложение озвучили в Twitter "ІнформВіська України", отметив, что это было бы логичным шагом со стороны РФ.
"После назначения актера Стивена Сигала представителем МИД РФ по вопросам гуманитарных связей России и США, следующим логичным шагом было бы назначение в качестве помощницы Захаровой этой талантливой актрисы с прекрасным русским именем Саша", - говорится в посте.
После назначения актера Стивена Сигала представителем МИД РФ по вопросам гуманитарных связей России и США, следующим логичным шагом было бы назначение в качестве помощницы Захаровой этой талантливой актрисы с прекрасным русским именем Саша:
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Правда, не все пользователи согласились с этой идеей. Некоторые отметили, что Саша Грей была бы отличным министром внутренних дел. А другой пользователь считает, что звезда куда умнее "дебилов из Кремля".
Министерству иностранных дел России посоветовали нанять на работу известную порноактрису Сашу Грей вслед за скандальным назначением голливудского актера Стивена Сигала, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Соответствующее предложение озвучили в Twitter "ІнформВіська України", отметив, что это было бы логичным шагом со стороны РФ.
"После назначения актера Стивена Сигала представителем МИД РФ по вопросам гуманитарных связей России и США, следующим логичным шагом было бы назначение в качестве помощницы Захаровой этой талантливой актрисы с прекрасным русским именем Саша", - говорится в посте.
После назначения актера Стивена Сигала представителем МИД РФ по вопросам гуманитарных связей России и США, следующим логичным шагом было бы назначение в качестве помощницы Захаровой этой талантливой актрисы с прекрасным русским именем Саша:
Читайте также: В соцсетях шутят над надписью, адресованной "фанатам" Путина в Бердянске
Правда, не все пользователи согласились с этой идеей. Некоторые отметили, что Саша Грей была бы отличным министром внутренних дел. А другой пользователь считает, что звезда куда умнее "дебилов из Кремля".
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