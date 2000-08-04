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Раздел: Курьезы  
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Уморительные объявления для любителей искрометного юмора

Уморительные объявления для любителей искрометного юмораСмешные объявления, которые здорово отлично настроение.

Над темой забавных объявлений можно смеяться вечно, ведь они не иссякнут никогда. Остается только догадываться, как такие мысли приходят в голову нашему народу. В сегодняшнем материале 17 объявлений, пропитанных искрометным юмором, который заставит хохотать до слез, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
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 Теги: объявления, юмор

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Сегодня, 21:40 » Автор: Анна Мартынова
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