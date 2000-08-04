Раздел: Курьезы
Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
Смешные объявления, которые здорово отлично настроение.
Над темой забавных объявлений можно смеяться вечно, ведь они не иссякнут никогда. Остается только догадываться, как такие мысли приходят в голову нашему народу. В сегодняшнем материале 17 объявлений, пропитанных искрометным юмором, который заставит хохотать до слез, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Самые дорогие картины Энди Уорхола. Фото
Над темой забавных объявлений можно смеяться вечно, ведь они не иссякнут никогда. Остается только догадываться, как такие мысли приходят в голову нашему народу. В сегодняшнем материале 17 объявлений, пропитанных искрометным юмором, который заставит хохотать до слез, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Самые дорогие картины Энди Уорхола. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
165
0
Также советуем посмотреть
- Украина подаст новый иск против РФ
- Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
- Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
- Как нас обманывают в Facebook
- На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
Оставьте свой комментарий