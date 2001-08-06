Раздел: Курьезы
Пользователей рассмешило фото «фаната» Жириновского, сделанное под Киевом
Мужчина ходил в футболке с надписью "ЛДПР".
Под Киевом заметили мужчину в футболке с надписью партии депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского - ЛДПР, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие фото опубликовал блогер под ником Денис Казанский в Twitter.
"Внезапно, Бровары", - подписал фото он.
На фото видно мужчину, который идет по улице в футболке с символикой партии Жириновского.
У пользователей такой прикид мужчины вызвал волну негодования.
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"Надо было газа давать", "Этот *удак может даже не в курсе, что означают эти буковки", "Шпион спалился", "Может это какая-нибудь Львовская Дружина Право-радикалов? ", "Кажется на футболке написано *идр", - комментируют пользователи.
Под Киевом заметили мужчину в футболке с надписью партии депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского - ЛДПР, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Соответствующие фото опубликовал блогер под ником Денис Казанский в Twitter.
"Внезапно, Бровары", - подписал фото он.
На фото видно мужчину, который идет по улице в футболке с символикой партии Жириновского.
У пользователей такой прикид мужчины вызвал волну негодования.
Читайте также: Умора: в Сети отыскали собаку-«двойника» Мадонны
"Надо было газа давать", "Этот *удак может даже не в курсе, что означают эти буковки", "Шпион спалился", "Может это какая-нибудь Львовская Дружина Право-радикалов? ", "Кажется на футболке написано *идр", - комментируют пользователи.
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