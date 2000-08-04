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Украинцев позабавили необычные «Жигули» с бассейном

Украинцев позабавили необычные «Жигули» с бассейномАвто превратили в пикап.

Универсал "Лада" превратили в небольшой бассейн на колесах и катались в таком виде по городу, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

В соцсетях появилось веселое видео из Днепра с очень необычным ВАЗ-2104. Универсал "Лада" превратили в небольшой бассейн на колесах и катались в таком виде по городу.

У "четверки" срезали часть крыши и задние стойки, превратив ее в пикап. Затем кузов авто герметизировали и заполнили водой. Причем и про пену для ванн не забыли. Вдобавок появился зонт от солнца. В общем, вышло очень эффектно, и всеобщее внимание парням было гарантировано.

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 Теги: Жигули, бассейн

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Сегодня, 13:57 » Автор: Анна Мартынова
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