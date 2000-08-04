Раздел: Курьезы
Украинцев позабавили необычные «Жигули» с бассейном
Авто превратили в пикап.
Универсал "Лада" превратили в небольшой бассейн на колесах и катались в таком виде по городу, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
В соцсетях появилось веселое видео из Днепра с очень необычным ВАЗ-2104. Универсал "Лада" превратили в небольшой бассейн на колесах и катались в таком виде по городу.
У "четверки" срезали часть крыши и задние стойки, превратив ее в пикап. Затем кузов авто герметизировали и заполнили водой. Причем и про пену для ванн не забыли. Вдобавок появился зонт от солнца. В общем, вышло очень эффектно, и всеобщее внимание парням было гарантировано.
Читайте также: Отказались выпить: российский чиновник насмешил причиной для драки
Универсал "Лада" превратили в небольшой бассейн на колесах и катались в таком виде по городу, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
В соцсетях появилось веселое видео из Днепра с очень необычным ВАЗ-2104. Универсал "Лада" превратили в небольшой бассейн на колесах и катались в таком виде по городу.
У "четверки" срезали часть крыши и задние стойки, превратив ее в пикап. Затем кузов авто герметизировали и заполнили водой. Причем и про пену для ванн не забыли. Вдобавок появился зонт от солнца. В общем, вышло очень эффектно, и всеобщее внимание парням было гарантировано.
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