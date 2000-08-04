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Раздел: Курьезы  
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Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду

Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду Лучшие шутки для поднятия настроения.

Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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