Раздел: Курьезы
Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
Лучшие шутки для поднятия настроения.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
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