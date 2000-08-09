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Раздел: Курьезы  
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Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала

Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до СигалаСоцсети высмеяли свежее фото Путина.

Президент России Владимир Путин опять попался на манипуляциях с ростом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, на фото, обнародованных в российских СМИ, он выглядит не ниже американского актера Стивена Сигала. Это подметил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Он поделился размышлениями в своем Telegram.

При этом он допускает, что секрет заключается в "изворотливости" Сигала.

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"При росте 192 см он умудряется на фото выглядеть почти одного роста с Путиным. Такого умельца в сфере прогиба грех не назначить спецпредставителем МИДа РФ в США", - подчеркнул Голобуцкий.

Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
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 Теги: Путин, Сигал

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Сегодня, 10:52 » Автор: Анна Мартынова
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