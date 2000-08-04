Раздел: Курьезы
Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
Ох уж эти девушки.
Девушка под ником vanswan на своей странице в твиттере опубликовала вопрос, адресованный подписчицам. На первый взгляд может показаться, что дамы просто обсуждают косметику, но на самом деле это лишь прикрытие для более серьезного обсуждения. Кто говорил, что не существует женской солидарности? Посмотрите и разубедитесь в этом, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы уже оценили хитроумный план девушек и делимся им с вами.
Главный вопрос автор спрятала во второй части твита
Другие девушки тут же поняли правила игры и стали давать советы
Оказалось, у каждой есть свой метод
Но не у всех девушек нашлось чем поделиться
Судя по комментариям парней, это реально работает
Читайте также: Нелепая велодорожка в Германии вызвала бурю насмешек
Парни поняли, что нужно что-то предпринимать, и устроили флешмоб уже по своим правилам
Девушка под ником vanswan на своей странице в твиттере опубликовала вопрос, адресованный подписчицам. На первый взгляд может показаться, что дамы просто обсуждают косметику, но на самом деле это лишь прикрытие для более серьезного обсуждения. Кто говорил, что не существует женской солидарности? Посмотрите и разубедитесь в этом, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы уже оценили хитроумный план девушек и делимся им с вами.
Главный вопрос автор спрятала во второй части твита
Другие девушки тут же поняли правила игры и стали давать советы
Оказалось, у каждой есть свой метод
Но не у всех девушек нашлось чем поделиться
Судя по комментариям парней, это реально работает
Читайте также: Нелепая велодорожка в Германии вызвала бурю насмешек
Парни поняли, что нужно что-то предпринимать, и устроили флешмоб уже по своим правилам
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