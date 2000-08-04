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Раздел: Курьезы  
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Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты

Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплатыОх уж эти девушки.

Девушка под ником vanswan на своей странице в твиттере опубликовала вопрос, адресованный подписчицам. На первый взгляд может показаться, что дамы просто обсуждают косметику, но на самом деле это лишь прикрытие для более серьезного обсуждения. Кто говорил, что не существует женской солидарности? Посмотрите и разубедитесь в этом, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы уже оценили хитроумный план девушек и делимся им с вами.

Главный вопрос автор спрятала во второй части твита

Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты


Другие девушки тут же поняли правила игры и стали давать советы

Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты


Оказалось, у каждой есть свой метод

Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты


Но не у всех девушек нашлось чем поделиться

Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты


Судя по комментариям парней, это реально работает

Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты


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Парни поняли, что нужно что-то предпринимать, и устроили флешмоб уже по своим правилам

Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
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 Теги: флешмоб, девушки

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Сегодня, 18:07 » Автор: Анна Мартынова
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