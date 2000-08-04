Смех да и только: в США коровы помогли задержать преступницу

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Житель штата Флорида в США в состоянии алкогольного опьянения позвонил в экстренную службу и сознался в том, что едет за рулем автомобиля. Об инциденте рассказал офис шерифа округа Полк, написав о нем на странице в социальной сети Facebook.