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Раздел: Курьезы  
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Смех да и только: в США коровы помогли задержать преступницу

Смех да и только: в США коровы помогли задержать преступницуЖенщине не повезло.

В американском штате Флорида животные помогли полиции арестовать преступников. Стадо коров «загнало» угонщицу автомобиля прямо в руки стражей порядка. Ее сообщника задержала полицейская собака, передает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Подозреваемые спасались бегством от полицейских на краденой машине. За рулем была женщина. В какой-то момент она съехала с дороги и попала в кювет. Выскочив из авто, дама побежала в сторону поля, где спокойно паслись 16 коров.

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Коровы преследовали её до забора, за которым её ждали полицейские. Женщину накажут за сопротивление полиции и хранение наркотиков.

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 Теги: США, коровы

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Сегодня, 10:02 » Автор: Анна Мартынова
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