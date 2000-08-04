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Раздел: Курьезы  
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Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин

Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазинРолик набирает популярность.

В одном из ювелирных магазинов Италии произошел любопытный и забавный случай. В сети появилось видео, как муравей пытается куда-то утащить небольшой бриллиант c витрины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

Один из пользователей сети Павел Мусатов с юмором прокомментировал забавное видео.

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"В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратится за комментариями к студии "Marvel", но не получил от них опровержения причастности к данному происшествию", - написал пользователь.

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 Теги: муравей, кража

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Сегодня, 11:44 » Автор: Анна Мартынова
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