Раздел: Курьезы
Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин
Ролик набирает популярность.
В одном из ювелирных магазинов Италии произошел любопытный и забавный случай. В сети появилось видео, как муравей пытается куда-то утащить небольшой бриллиант c витрины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Один из пользователей сети Павел Мусатов с юмором прокомментировал забавное видео.
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"В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратится за комментариями к студии "Marvel", но не получил от них опровержения причастности к данному происшествию", - написал пользователь.
В одном из ювелирных магазинов Италии произошел любопытный и забавный случай. В сети появилось видео, как муравей пытается куда-то утащить небольшой бриллиант c витрины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
Один из пользователей сети Павел Мусатов с юмором прокомментировал забавное видео.
Читайте также: Паук заставил американку бегать по парку без одежды
"В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратится за комментариями к студии "Marvel", но не получил от них опровержения причастности к данному происшествию", - написал пользователь.
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