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Раздел: Курьезы  
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Утренние анекдоты для субботнего настроения

Утренние анекдоты для субботнего настроенияЗаряжайтесь позитивом!

Поднимите себе настроение прочтением смешных анекдотов. Делитесь с друзьями новыми шутками и зарядом позитива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Утренние анекдоты для субботнего настроения
Утренние анекдоты для субботнего настроения
Утренние анекдоты для субботнего настроения
Утренние анекдоты для субботнего настроения
Утренние анекдоты для субботнего настроения
Утренние анекдоты для субботнего настроения
Утренние анекдоты для субботнего настроения
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 Теги: анекдоты, смех

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Сегодня, 09:19 » Автор: Татьяна Ларина
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