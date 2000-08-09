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Раздел: Курьезы  
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Позитивные снимки забавных животных

Позитивные снимки забавных животныхСпособность портить фотографии у них в крови.

Испортить фотографию на фоне исторической достопримечательности или прекрасного пейзажа может не только человек, но и любое животное! Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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И некоторые преуспели в этом настолько, что создаётся впечатление, будто их кто-то специально для этого дрессировал.

Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
Позитивные снимки забавных животных
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 Теги: животные, позитив

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Сегодня, 15:18 » Автор: Татьяна Ларина
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