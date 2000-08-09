Раздел: Курьезы
Позитивные снимки забавных животных
Способность портить фотографии у них в крови.
Испортить фотографию на фоне исторической достопримечательности или прекрасного пейзажа может не только человек, но и любое животное! Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Позитивные снимки самоедских собак. Фото
И некоторые преуспели в этом настолько, что создаётся впечатление, будто их кто-то специально для этого дрессировал.
Испортить фотографию на фоне исторической достопримечательности или прекрасного пейзажа может не только человек, но и любое животное! Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Позитивные снимки самоедских собак. Фото
И некоторые преуспели в этом настолько, что создаётся впечатление, будто их кто-то специально для этого дрессировал.
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