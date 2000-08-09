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Раздел: Курьезы  
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Минутка позитива: уморительные селфи от животных

Минутка позитива: уморительные селфи от животныхНевозможно не улыбнуться.

Селфи животных – занимательный тренд, который набирает обороты с каждым днем. Он помогает осознать, что животные – гармоничная часть мира, а также приоткрывает тайны их жизни, поскольку фотографии делаются без участия человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

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Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Минутка позитива: уморительные селфи от животных
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 Теги: селфи, животные

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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