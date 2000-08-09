Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли сюжет росСМИ о выборах в Украине
На российском телеканале решали, кому быть следующим президентом.
В эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия" решили определить, кого жители Украины видят будущим президентом страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Об этом в своем Twitter сообщил блогер Aliev Eldar.
Он опубликовал скриншот, на котором запечатлен экран в студии с результатами опроса, согласно которому на выборах президента Украины лидирует Юлия Тимошенко.
Появление этой темы в эфире российского телевидения насмешило пользователей сети.
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"А-ха-ха, у себя ничего выбрать не могут, остается только мечтать выбирать кого-то в других странах. И да, Яроша уже выбирали и Трампнаш - все помнят)", "Свои проблемы решены, народ счастлив, и только один вопрос мучает, спать не даёт: "Что там у хохлов ?", "Не, ну а что? Сами лишены права свободного выбора, а в выборах участвовать хочется. Вот и играют ...", - пишут они.
В эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия" решили определить, кого жители Украины видят будущим президентом страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Об этом в своем Twitter сообщил блогер Aliev Eldar.
Он опубликовал скриншот, на котором запечатлен экран в студии с результатами опроса, согласно которому на выборах президента Украины лидирует Юлия Тимошенко.
Появление этой темы в эфире российского телевидения насмешило пользователей сети.
Читайте также: Минутка позитива: уморительные селфи от животных
"А-ха-ха, у себя ничего выбрать не могут, остается только мечтать выбирать кого-то в других странах. И да, Яроша уже выбирали и Трампнаш - все помнят)", "Свои проблемы решены, народ счастлив, и только один вопрос мучает, спать не даёт: "Что там у хохлов ?", "Не, ну а что? Сами лишены права свободного выбора, а в выборах участвовать хочется. Вот и играют ...", - пишут они.
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