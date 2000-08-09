Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты

Выигрыш будут тратить на сено для победительниц.



Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц, передает



В Тернопольской области устроили конкурс красоты среди коз. В городе Козова организовали мини-парад.



Отмечается, что коз к участию пригласили из ближайших сел.



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"Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц. Впрочем, все получили денежные награды, с условием расходовать их исключительно на сено", – говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц, передает Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org В Тернопольской области устроили конкурс красоты среди коз. В городе Козова организовали мини-парад.Отмечается, что коз к участию пригласили из ближайших сел."Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц. Впрочем, все получили денежные награды, с условием расходовать их исключительно на сено", – говорится в сообщении.



