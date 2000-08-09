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Раздел: Курьезы  
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Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты

Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты Выигрыш будут тратить на сено для победительниц.

Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц, передает Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.

В Тернопольской области устроили конкурс красоты среди коз. В городе Козова организовали мини-парад.

Отмечается, что коз к участию пригласили из ближайших сел.

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"Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц. Впрочем, все получили денежные награды, с условием расходовать их исключительно на сено", – говорится в сообщении.
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 Теги: конкурс красоты, коза

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Сегодня, 16:02 » Автор: Анна Мартынова
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