Раздел: Курьезы
Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
Выигрыш будут тратить на сено для победительниц.
Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц, передает Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.
В Тернопольской области устроили конкурс красоты среди коз. В городе Козова организовали мини-парад.
Отмечается, что коз к участию пригласили из ближайших сел.
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"Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц. Впрочем, все получили денежные награды, с условием расходовать их исключительно на сено", – говорится в сообщении.
Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц, передает Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.
В Тернопольской области устроили конкурс красоты среди коз. В городе Козова организовали мини-парад.
Отмечается, что коз к участию пригласили из ближайших сел.
Читайте также: Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
"Хозяева одели домашних любимиц в юбке, ожерелья и цветастые венки. Титул самой красивой козы получили сразу несколько участниц. Впрочем, все получили денежные награды, с условием расходовать их исключительно на сено", – говорится в сообщении.
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