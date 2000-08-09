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Раздел: Курьезы  
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Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube

Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube Птице было плевать на сложившиеся обстоятельства.

Пожарные города Белвиль, штат Иллинойс, пришли на помощь мужчине, который завяз в болоте, пытаясь спасти своего попугая Ара, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

Успешная операция спасения мужчины и его попугая заняла 15 минут. Пока пожарные с помощью лестницы и веревок доставали человека из трясины, птица гордо сидела на спине своего хозяина.

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 Теги: попугай, видео

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Сегодня, 16:35 » Автор: Анна Мартынова
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