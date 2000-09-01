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Раздел: Курьезы  
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Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк

Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк Домашний питомец явно находился в превосходном настроении.

Забавный видеоролик, опубликованный на странице, посвящённой бультерьерам в Fасеbооk, уже набрал более полумиллиона просмотров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Собака, резвящаяся в песочнице и во время демонстрации своих танцевальных способностей, не обращающая внимания на своих щенков, стала новой интернет-знаменитостью.

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Домашний питомец явно находился в превосходном настроении, после чего показал мастер – класс по брейк-дансу, которому может позавидовать любой танцор. Скорее всего собака, кружащаяся вокруг своей оси, ранее уже имела опыт исполнения экстремального танца.

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 Теги: питбуль, брейк-данс

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Сегодня, 16:08 » Автор: Анна Мартынова
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