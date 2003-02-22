Раздел: Курьезы
Фермер нашел смешной способ поднять численность коз
Он решил с ними провести "совещание".
В Китае фермер устроил заседание с козами, в ходе которого «обсудил стратегию получения прибыли», передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Сообщается, что фермер по фамилии Лу пытался объяснить козам, что им необходимо увеличить численность потомства. Ради мероприятия мужчина вынес на улицу стол, накрыл его красной скатертью и расположил перед собой громкоговоритель. Во дворе его окружали десятки взрослых и маленьких коз.
Свою речь китаец начал с требования сосредоточиться. Он отчитал одного козла за то, что у того слишком много партнерш, и предостерег молодое поколение от подобного поведения. Происходящее сняла на видео дочь фермера.
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Позднее Лу признался, что устроил заседание ради смеха, поскольку хотел привнести позитив в жизнь других людей. Зрители ролика оценили лидерские способности фермера и похвалили его за организацию мероприятия.
В Китае фермер устроил заседание с козами, в ходе которого «обсудил стратегию получения прибыли», передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Сообщается, что фермер по фамилии Лу пытался объяснить козам, что им необходимо увеличить численность потомства. Ради мероприятия мужчина вынес на улицу стол, накрыл его красной скатертью и расположил перед собой громкоговоритель. Во дворе его окружали десятки взрослых и маленьких коз.
Свою речь китаец начал с требования сосредоточиться. Он отчитал одного козла за то, что у того слишком много партнерш, и предостерег молодое поколение от подобного поведения. Происходящее сняла на видео дочь фермера.
Читайте также: Британке вместо наркотиков продали сахар
Позднее Лу признался, что устроил заседание ради смеха, поскольку хотел привнести позитив в жизнь других людей. Зрители ролика оценили лидерские способности фермера и похвалили его за организацию мероприятия.
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