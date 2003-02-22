» » Фермер нашел смешной способ поднять численность коз
Раздел: Курьезы  
0

Фермер нашел смешной способ поднять численность коз

Фермер нашел смешной способ поднять численность козОн решил с ними провести "совещание".

В Китае фермер устроил заседание с козами, в ходе которого «обсудил стратегию получения прибыли», передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Сообщается, что фермер по фамилии Лу пытался объяснить козам, что им необходимо увеличить численность потомства. Ради мероприятия мужчина вынес на улицу стол, накрыл его красной скатертью и расположил перед собой громкоговоритель. Во дворе его окружали десятки взрослых и маленьких коз.

Свою речь китаец начал с требования сосредоточиться. Он отчитал одного козла за то, что у того слишком много партнерш, и предостерег молодое поколение от подобного поведения. Происходящее сняла на видео дочь фермера.

Читайте также: Британке вместо наркотиков продали сахар

Позднее Лу признался, что устроил заседание ради смеха, поскольку хотел привнести позитив в жизнь других людей. Зрители ролика оценили лидерские способности фермера и похвалили его за организацию мероприятия.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фермер, коза

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:31 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх