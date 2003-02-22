Раздел: Курьезы
«Нужны заложники»: в Сети высмеяли указание Путина упростить въезд туристов
Новый повод для насмешек.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в который раз выставил себя на посмешище, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
На этот раз он опозорился из-за нелепого указа, который предусматривает упрощение визового режима для иностранцев, въезжающих на территорию России.
Об этом браво отрапортовал в своем личном микроблоге Twitter обыкновенный российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который по непонятным для всех причинам продолжает представляться в качестве «журналиста кремлевского пула».
«Владимир Путин поручил МИД, МВД и ФСБ до 31 марта разработать предложения по упрощению визового режима для иностранцев, въезжающих в Россию в качестве туристов», - написал он в своем микроблоге.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин ищет новых заложников, которыми можно будет шантажировать другие государства.
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«Работы у ФСБ прибавиться», «А в качестве террористов?», «Давно пора, а то жители города Чикаго уже устали в многокилометровых очередях стоять…», «А Стивен Сигал уже пригласил Олега Калугина в качестве туриста по упрощенной схеме?!», «На 19 году управления Путину моча в голову дала я так понимаю», «Нужны заложники», «Дима, что никто к вам не едет, ни Трамп, ни Макрон и даже Меркель из-за сложного визового режима перестала навещать?», - шутят они в комментариях под публикацией Смирнова.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в который раз выставил себя на посмешище, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
На этот раз он опозорился из-за нелепого указа, который предусматривает упрощение визового режима для иностранцев, въезжающих на территорию России.
Об этом браво отрапортовал в своем личном микроблоге Twitter обыкновенный российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который по непонятным для всех причинам продолжает представляться в качестве «журналиста кремлевского пула».
«Владимир Путин поручил МИД, МВД и ФСБ до 31 марта разработать предложения по упрощению визового режима для иностранцев, въезжающих в Россию в качестве туристов», - написал он в своем микроблоге.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин ищет новых заложников, которыми можно будет шантажировать другие государства.
Читайте также: Сеть насмешил «спринт» переводчика Ким Чен Ына
«Работы у ФСБ прибавиться», «А в качестве террористов?», «Давно пора, а то жители города Чикаго уже устали в многокилометровых очередях стоять…», «А Стивен Сигал уже пригласил Олега Калугина в качестве туриста по упрощенной схеме?!», «На 19 году управления Путину моча в голову дала я так понимаю», «Нужны заложники», «Дима, что никто к вам не едет, ни Трамп, ни Макрон и даже Меркель из-за сложного визового режима перестала навещать?», - шутят они в комментариях под публикацией Смирнова.
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