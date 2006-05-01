Раздел: Курьезы
Пенсионерка выиграла в лотерею благодаря вещему сну
Вот это удача.
В начале мая 2019 года пенсионерка из американского Мэриленда по счастливой случайности сорвала огромный джекпот. Женщина вписала в лотерейный билет цифры, увиденные во сне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам американки, которая отказалась называть свое имя, 24 года назад ей приснился мужчина, который назвал несколько номеров: 4-8-11-21-27. С тех пор женщина играла в лотерею, используя исключительно их. 2 мая она в очередной раз приобрела лотерейный билет для розыгрыша приза. В оба билета женщина вписала привычную комбинацию чисел.
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Каждый из билетов принес ей джекпот в 50 тысяч долларов. Женщина выиграла немного денег и с прошлых розыгрышей, получив в итоге 101,6 тысячи долларов.
В начале мая 2019 года пенсионерка из американского Мэриленда по счастливой случайности сорвала огромный джекпот. Женщина вписала в лотерейный билет цифры, увиденные во сне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По словам американки, которая отказалась называть свое имя, 24 года назад ей приснился мужчина, который назвал несколько номеров: 4-8-11-21-27. С тех пор женщина играла в лотерею, используя исключительно их. 2 мая она в очередной раз приобрела лотерейный билет для розыгрыша приза. В оба билета женщина вписала привычную комбинацию чисел.
Читайте также: Остроумная студентка придумала, как написать эссе с минимумом усилий
Каждый из билетов принес ей джекпот в 50 тысяч долларов. Женщина выиграла немного денег и с прошлых розыгрышей, получив в итоге 101,6 тысячи долларов.
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