» » Создан тест для раннего выявления рака груди
Раздел: Медицина  
0

Создан тест для раннего выявления рака груди

Создан тест для раннего выявления рака грудиБританские исследователи из University College London объявили о создании теста, который позволяет диагностировать опасный рак молочной железы (РМЖ) на год раньше, чем все остальные современные методы.

В основу теста легло определение нового, неизвестного ранее маркера РМЖ — EFC#93. Это очень специфическое соединение, которое появляется в крови пациенток намного раньше, чем рак, пожирающий ткани груди, проявит себя.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.

Ученые искали EFC#93 в 419 анализах крови, взятых у женщин как перед, так и после операции, а также до и после химиотерапии. Для сравнения были проанализированы образцы крови 925 здоровых женщин. Исследование показало, что среди женщин, имевших EFC#93, у 43% жизнеугрожающая форма РМЖ была выявлена через 3-6 месяцев, а еще у 25% — через 6-12 месяцев.

Ранняя диагностика рака позволяет начать лечение как можно раньше, еще до появления симптомов, требующих применения лучевой терапии. Кроме того, тест позволяет избежать гипердиагностики — а именно эта проблема свойственна скринингу при помощи метода маммографии. Специфичность последнего составляет от 88 до 92%, но при этом выявляются опухоли, которые никогда не приведут к раку.

Читайте также: Названы главные способы предотвращения рака груди

Ученые надеются, что в ближайшем будущем их тест получит распространение и позволит лечить тех женщин, у которых еще нет никаких симптомов болезни.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Наталья Кошелева
     360
     0

Похожие новости по теме

Эти продукты существенно повышают риск рака груди Эти продукты существенно повышают риск рака груди

Оказывается, рацион питания в подростковом возрасте влияет на вероятность развития рака груди.

Названы главные способы предотвращения рака груди Названы главные способы предотвращения рака груди

Медики рассказали, как предотвратить рак груди.

Ученые отыскали способ снизить риск рецидива рака груди Ученые отыскали способ снизить риск рецидива рака груди

Придерживаясь подобного режима питания, женщина может снизить риск появления рака молочной железы.

В чем отличие рака груди у женщин и мужчин, - онкологи В чем отличие рака груди у женщин и мужчин, - онкологи

Специалисты утверждают, что существуют гендерные отличия рака груди у мужчин и женщин.

Методы лечения рака необратимо старят организм - исследование Методы лечения рака необратимо старят организм - исследование

Исследование проводилось на женщинах, болеющих раком груди. Химан Б. Мусс и его коллеги из Штатов и Европы исследовали механизм воздействия химиотерапии (препарата антрациклина), назначаемой при лечении рака груди, передает "Ремедиум". Анализу подверглись медицинские карты и образцы крови 33 женщин, имевших рак груди


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх