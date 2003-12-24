Раздел: Медицина
Создан тест для раннего выявления рака груди
Британские исследователи из University College London объявили о создании теста, который позволяет диагностировать опасный рак молочной железы (РМЖ) на год раньше, чем все остальные современные методы.
В основу теста легло определение нового, неизвестного ранее маркера РМЖ — EFC#93. Это очень специфическое соединение, которое появляется в крови пациенток намного раньше, чем рак, пожирающий ткани груди, проявит себя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Ученые искали EFC#93 в 419 анализах крови, взятых у женщин как перед, так и после операции, а также до и после химиотерапии. Для сравнения были проанализированы образцы крови 925 здоровых женщин. Исследование показало, что среди женщин, имевших EFC#93, у 43% жизнеугрожающая форма РМЖ была выявлена через 3-6 месяцев, а еще у 25% — через 6-12 месяцев.
Ранняя диагностика рака позволяет начать лечение как можно раньше, еще до появления симптомов, требующих применения лучевой терапии. Кроме того, тест позволяет избежать гипердиагностики — а именно эта проблема свойственна скринингу при помощи метода маммографии. Специфичность последнего составляет от 88 до 92%, но при этом выявляются опухоли, которые никогда не приведут к раку.
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Ученые надеются, что в ближайшем будущем их тест получит распространение и позволит лечить тех женщин, у которых еще нет никаких симптомов болезни.
В основу теста легло определение нового, неизвестного ранее маркера РМЖ — EFC#93. Это очень специфическое соединение, которое появляется в крови пациенток намного раньше, чем рак, пожирающий ткани груди, проявит себя.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Ученые искали EFC#93 в 419 анализах крови, взятых у женщин как перед, так и после операции, а также до и после химиотерапии. Для сравнения были проанализированы образцы крови 925 здоровых женщин. Исследование показало, что среди женщин, имевших EFC#93, у 43% жизнеугрожающая форма РМЖ была выявлена через 3-6 месяцев, а еще у 25% — через 6-12 месяцев.
Ранняя диагностика рака позволяет начать лечение как можно раньше, еще до появления симптомов, требующих применения лучевой терапии. Кроме того, тест позволяет избежать гипердиагностики — а именно эта проблема свойственна скринингу при помощи метода маммографии. Специфичность последнего составляет от 88 до 92%, но при этом выявляются опухоли, которые никогда не приведут к раку.
Читайте также: Названы главные способы предотвращения рака груди
Ученые надеются, что в ближайшем будущем их тест получит распространение и позволит лечить тех женщин, у которых еще нет никаких симптомов болезни.
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