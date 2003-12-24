Создан тест для раннего выявления рака груди

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Специалисты утверждают, что существуют гендерные отличия рака груди у мужчин и женщин.

Исследование проводилось на женщинах, болеющих раком груди. Химан Б. Мусс и его коллеги из Штатов и Европы исследовали механизм воздействия химиотерапии (препарата антрациклина), назначаемой при лечении рака груди, передает "Ремедиум". Анализу подверглись медицинские карты и образцы крови 33 женщин, имевших рак груди