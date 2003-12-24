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Раздел: Медицина  
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Названы полезные продукты для лучшей интимной жизни

Названы полезные продукты для лучшей интимной жизниДепрессия и определенные болезни снижают сексуальную активность человека.

Однако восстановить ее можно с помощью правильного питания. Об этом рассказала диетолог Сара Флор, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Эксперт советует есть жирную рыбу, орехи, яйца для поддержания нервной системы. При этом следует избегать продуктов, в которых много сахара.

По словам Флор, для улучшения кровообращения можно употреблять в пищу побольше ягод, шпинат, семена тыквы, мясо птицы и нут.

А чтобы повысить уровень феромонов следует есть сельдерей, говорит диетолог.

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Также положительно на либидо скажется употребление чеснока. Но его надо регулярно есть в течение месяца, чтобы почувствовать изменения в сексуальном желании. Еще положительное влияние придадут авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.

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 Теги: продукты, интимная жизнь

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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