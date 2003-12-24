Раздел: Медицина
Названы полезные продукты для лучшей интимной жизни
Депрессия и определенные болезни снижают сексуальную активность человека.
Однако восстановить ее можно с помощью правильного питания. Об этом рассказала диетолог Сара Флор, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эксперт советует есть жирную рыбу, орехи, яйца для поддержания нервной системы. При этом следует избегать продуктов, в которых много сахара.
По словам Флор, для улучшения кровообращения можно употреблять в пищу побольше ягод, шпинат, семена тыквы, мясо птицы и нут.
А чтобы повысить уровень феромонов следует есть сельдерей, говорит диетолог.
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Также положительно на либидо скажется употребление чеснока. Но его надо регулярно есть в течение месяца, чтобы почувствовать изменения в сексуальном желании. Еще положительное влияние придадут авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.
Однако восстановить ее можно с помощью правильного питания. Об этом рассказала диетолог Сара Флор, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эксперт советует есть жирную рыбу, орехи, яйца для поддержания нервной системы. При этом следует избегать продуктов, в которых много сахара.
По словам Флор, для улучшения кровообращения можно употреблять в пищу побольше ягод, шпинат, семена тыквы, мясо птицы и нут.
А чтобы повысить уровень феромонов следует есть сельдерей, говорит диетолог.
Читайте также: Недоедание полезно для интимной жизни
Также положительно на либидо скажется употребление чеснока. Но его надо регулярно есть в течение месяца, чтобы почувствовать изменения в сексуальном желании. Еще положительное влияние придадут авокадо, устрицы, темный шоколад, арбуз и острый перец.
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