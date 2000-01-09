Раздел: Медицина
Названы уникальные свойства укропа
Ешьте укроп регулярно.
Народная медицина всегда ценила укроп за его полезные для здоровья свойства. Помимо пряного вкуса и вызывающего аппетит аромата, укроп содержит флавоноиды, монотерпены (вещества, которые способны бороться со злокачественными опухолями), а также аминокислоты и минералы. Так что и как лечит укроп, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Благоприятно сказывается на пищеварении
Эфирные масла, содержащиеся в укропе, способствуют выработке желчи, тем самым помогая процессу переваривания пищи. Укроп помогает и при болях в животе.
Борется с бессонницей
Флавоноиды и витамины группы В, находящиеся в укропе, успокаивающе действуют на нервную систему, благодаря налаживанию секреции гормонов и ферментов в организме. Укроп помогает уснуть, поэтому люди с нарушениями нервной системы должны есть его ежедневно.
Борется с инфекциями
Укроп содержит эфирные масла, которые эффективно дезинфицируют и подавляют очаги инфекции.
Помогает при диарее
Диарея возникает при несварении или инфекции. Укроп помогает успокоить раздраженный пищеварительный тракт, нормализовать стул и побороть микробную инфекцию.
Противостоит респираторным заболеваниям
Монотерпены и флавоноиды обладают антигистаминными свойствами, что позволяет очистить дыхательную систему, если вы страдаете от аллергии.
Снимает раздражение с глаз
Заварите семена укропа в кипящей воде 2 минуты, и используйте полученную жидкость в качестве холодного или теплого компресса для уставших глаз. Приложите компресс на закрытые веки. Через 20 минут вы почувствуете, что усталость и раздражение отступили.
Эфирные масла укропа нормализуют уровень гормонов
Они помогут настроить менструальный цикл.
Освежает дыхание
Эфирные масла укропа обладают противомикробным и противокислотным свойствами. Они борются с микробами в полости рта и защищают зубы и десны от вредного действия свободных радикалов.
Монотерпены предотвращают развитие рака
Недавние исследования показали, что эти вещества активизируют секрецию фермента, называемого "глутатион-S-трансфераза", тем самым нейтрализуя канцерогенные субстанции.
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Усиляет либидо, укрепляет кости и зубы
В укропе содержится аминокислота аргинин, которая укрепляет кости и зубы, повышает либидо и даже помогает при икоте.
Народная медицина всегда ценила укроп за его полезные для здоровья свойства. Помимо пряного вкуса и вызывающего аппетит аромата, укроп содержит флавоноиды, монотерпены (вещества, которые способны бороться со злокачественными опухолями), а также аминокислоты и минералы. Так что и как лечит укроп, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Благоприятно сказывается на пищеварении
Эфирные масла, содержащиеся в укропе, способствуют выработке желчи, тем самым помогая процессу переваривания пищи. Укроп помогает и при болях в животе.
Борется с бессонницей
Флавоноиды и витамины группы В, находящиеся в укропе, успокаивающе действуют на нервную систему, благодаря налаживанию секреции гормонов и ферментов в организме. Укроп помогает уснуть, поэтому люди с нарушениями нервной системы должны есть его ежедневно.
Борется с инфекциями
Укроп содержит эфирные масла, которые эффективно дезинфицируют и подавляют очаги инфекции.
Помогает при диарее
Диарея возникает при несварении или инфекции. Укроп помогает успокоить раздраженный пищеварительный тракт, нормализовать стул и побороть микробную инфекцию.
Противостоит респираторным заболеваниям
Монотерпены и флавоноиды обладают антигистаминными свойствами, что позволяет очистить дыхательную систему, если вы страдаете от аллергии.
Снимает раздражение с глаз
Заварите семена укропа в кипящей воде 2 минуты, и используйте полученную жидкость в качестве холодного или теплого компресса для уставших глаз. Приложите компресс на закрытые веки. Через 20 минут вы почувствуете, что усталость и раздражение отступили.
Эфирные масла укропа нормализуют уровень гормонов
Они помогут настроить менструальный цикл.
Освежает дыхание
Эфирные масла укропа обладают противомикробным и противокислотным свойствами. Они борются с микробами в полости рта и защищают зубы и десны от вредного действия свободных радикалов.
Монотерпены предотвращают развитие рака
Недавние исследования показали, что эти вещества активизируют секрецию фермента, называемого "глутатион-S-трансфераза", тем самым нейтрализуя канцерогенные субстанции.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Усиляет либидо, укрепляет кости и зубы
В укропе содержится аминокислота аргинин, которая укрепляет кости и зубы, повышает либидо и даже помогает при икоте.
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