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Раздел: Медицина  
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Названы уникальные свойства укропа

Названы уникальные свойства укропаЕшьте укроп регулярно.

Народная медицина всегда ценила укроп за его полезные для здоровья свойства. Помимо пряного вкуса и вызывающего аппетит аромата, укроп содержит флавоноиды, монотерпены (вещества, которые способны бороться со злокачественными опухолями), а также аминокислоты и минералы. Так что и как лечит укроп, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Благоприятно сказывается на пищеварении

Эфирные масла, содержащиеся в укропе, способствуют выработке желчи, тем самым помогая процессу переваривания пищи. Укроп помогает и при болях в животе.

Борется с бессонницей

Флавоноиды и витамины группы В, находящиеся в укропе, успокаивающе действуют на нервную систему, благодаря налаживанию секреции гормонов и ферментов в организме. Укроп помогает уснуть, поэтому люди с нарушениями нервной системы должны есть его ежедневно.

Борется с инфекциями

Укроп содержит эфирные масла, которые эффективно дезинфицируют и подавляют очаги инфекции.

Помогает при диарее

Диарея возникает при несварении или инфекции. Укроп помогает успокоить раздраженный пищеварительный тракт, нормализовать стул и побороть микробную инфекцию.

Противостоит респираторным заболеваниям

Монотерпены и флавоноиды обладают антигистаминными свойствами, что позволяет очистить дыхательную систему, если вы страдаете от аллергии.

Снимает раздражение с глаз

Заварите семена укропа в кипящей воде 2 минуты, и используйте полученную жидкость в качестве холодного или теплого компресса для уставших глаз. Приложите компресс на закрытые веки. Через 20 минут вы почувствуете, что усталость и раздражение отступили.

Эфирные масла укропа нормализуют уровень гормонов

Они помогут настроить менструальный цикл.

Освежает дыхание

Эфирные масла укропа обладают противомикробным и противокислотным свойствами. Они борются с микробами в полости рта и защищают зубы и десны от вредного действия свободных радикалов.

Монотерпены предотвращают развитие рака

Недавние исследования показали, что эти вещества активизируют секрецию фермента, называемого "глутатион-S-трансфераза", тем самым нейтрализуя канцерогенные субстанции.

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Усиляет либидо, укрепляет кости и зубы

В укропе содержится аминокислота аргинин, которая укрепляет кости и зубы, повышает либидо и даже помогает при икоте.
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 Теги: укроп, польза

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Сегодня, 20:51 » Автор: Анна Мартынова
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