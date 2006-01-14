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Раздел: Медицина  
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Диетологи назвали главные правила раздельного питания

Диетологи назвали главные правила раздельного питанияПопулярные сочетания продуктов не способствуют похудению.

1. Никогда не ешьте в процессе одного приема пищи мучные и протеиносодержащие продукты, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Для переваривания этих видов пищи нужны разные желудочные соки. А если вы хотите, чтобы пищеварение у вас проходило нормально, то не стоит искусственно затруднять работу желудка. Хорошо переваривается пища одного вида (или сочетающаяся друг с другом). Протеины перевариваются в желудке с помощью высококислотных желудочных соков, тех, что затрудняют переваривание амидонов. Мучные же продукты в таком желудочном соке могут начать бродить… Не забывайте, что масличные содержат высокий процент протеинов.

Избегайте сочетаний:
рыба + рис;
курица + картофель фри;
бифштекс + макароны;
бутерброд с ветчиной;
бутерброд с сыром;
панированная рыба;
соусы на мучной основе к мясу;
ореховые пирожные.

2. Во время одного приема пищи следует есть только протеиносодержащие продукты из одной группы.

Избыток протеинов влечет за собой выработку мочевой кислоты, из=за которой, главным образом, возникают ревматизм и подагра.

Избегайте сочетаний:
омлет с ветчиной
омлет с сыром

3. Употребляйте только один мучной продукт во время одного приема пищи.

Даже одного мучного продукта вполне достаточно для пополнения энергетического запаса вашего организма. Слишком богатая пища вредна для организма, и это особеноо относится к людям, ведущим сидячий образ жизни.

4. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи сахар или сахаросодержащие фрукты с животными протеинами.

Такое сочетание приводит к брожению в желудке. И сахар препятствует перевариванию протеинов.

5. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи мучное и кислые фрукты.

Уровни переваривания мучного и фруктов — разные. И для переваривания мучных продуктов не подходят кислые желудочные соки, которые выделяются в желудке для переваривания фруктов.

6. Дыню, а также арбуз лучше есть за час до еды и ни с чем не сочетать.

Это плохо перевариваемы продукты, и они ни чем не сочетаются. Дыня переваривается окончательно только в кишечнике. Если же ее есть с чем-то еще, то она так и остается в желудке и провоцирует всяческие недомогания — гастритные боли, газы, отрыжку и т.д.

Избегайте сочетаний:
дыня + ветчина
дыня + хлеб
дыня + пирожное
дыня + фруктовый салат

7. Молоко лучше пить отдельно от любых сочетаний с другими продуктами.

Можно, однако, сочетать его с фруктами, салатами, свежими или отварными овощами.

Молоко — протеиносодержащий продукт, который будет плохо перевариваться вместе с другими протеинами или мучными продуктами.

Если вы не можете пить молоко, то йогурты, кефир, простокваша — прекрасный выход из положения.

8. Предпочтительно употреблять в пищу растительное масло, а не животное.

Оливковое, соевое, подсолнечное, кукурузное масло полезны для здоровья и содержат основные жирные кислоты. Кроме того, соевое, подсолнечное и кукурузное масло препятствуют образованию холестерола.

Растительное масло прекрасно сочетается с протеиносодержами продуктами и мучными изделиями, важно только протеины и мучное не есть одновременно.

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9. Желательно избегать сухофруктов.

В сухофруктах есть и протеины, и окислы углерода (мучное), а это противоречит правилу 1 и плохо переваривается. Если вам без них не обойтись, ешьте сухофрукты вместе с зелеными овощами — свежими или отварными
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 Теги: раздельное питание, правила

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Сегодня, 21:27 » Автор: Анна Мартынова
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