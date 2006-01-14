Раздел: Медицина
Диетологи назвали главные правила раздельного питания
Популярные сочетания продуктов не способствуют похудению.
1. Никогда не ешьте в процессе одного приема пищи мучные и протеиносодержащие продукты, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Для переваривания этих видов пищи нужны разные желудочные соки. А если вы хотите, чтобы пищеварение у вас проходило нормально, то не стоит искусственно затруднять работу желудка. Хорошо переваривается пища одного вида (или сочетающаяся друг с другом). Протеины перевариваются в желудке с помощью высококислотных желудочных соков, тех, что затрудняют переваривание амидонов. Мучные же продукты в таком желудочном соке могут начать бродить… Не забывайте, что масличные содержат высокий процент протеинов.
Избегайте сочетаний:
рыба + рис;
курица + картофель фри;
бифштекс + макароны;
бутерброд с ветчиной;
бутерброд с сыром;
панированная рыба;
соусы на мучной основе к мясу;
ореховые пирожные.
2. Во время одного приема пищи следует есть только протеиносодержащие продукты из одной группы.
Избыток протеинов влечет за собой выработку мочевой кислоты, из=за которой, главным образом, возникают ревматизм и подагра.
Избегайте сочетаний:
омлет с ветчиной
омлет с сыром
3. Употребляйте только один мучной продукт во время одного приема пищи.
Даже одного мучного продукта вполне достаточно для пополнения энергетического запаса вашего организма. Слишком богатая пища вредна для организма, и это особеноо относится к людям, ведущим сидячий образ жизни.
4. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи сахар или сахаросодержащие фрукты с животными протеинами.
Такое сочетание приводит к брожению в желудке. И сахар препятствует перевариванию протеинов.
5. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи мучное и кислые фрукты.
Уровни переваривания мучного и фруктов — разные. И для переваривания мучных продуктов не подходят кислые желудочные соки, которые выделяются в желудке для переваривания фруктов.
6. Дыню, а также арбуз лучше есть за час до еды и ни с чем не сочетать.
Это плохо перевариваемы продукты, и они ни чем не сочетаются. Дыня переваривается окончательно только в кишечнике. Если же ее есть с чем-то еще, то она так и остается в желудке и провоцирует всяческие недомогания — гастритные боли, газы, отрыжку и т.д.
Избегайте сочетаний:
дыня + ветчина
дыня + хлеб
дыня + пирожное
дыня + фруктовый салат
7. Молоко лучше пить отдельно от любых сочетаний с другими продуктами.
Можно, однако, сочетать его с фруктами, салатами, свежими или отварными овощами.
Молоко — протеиносодержащий продукт, который будет плохо перевариваться вместе с другими протеинами или мучными продуктами.
Если вы не можете пить молоко, то йогурты, кефир, простокваша — прекрасный выход из положения.
8. Предпочтительно употреблять в пищу растительное масло, а не животное.
Оливковое, соевое, подсолнечное, кукурузное масло полезны для здоровья и содержат основные жирные кислоты. Кроме того, соевое, подсолнечное и кукурузное масло препятствуют образованию холестерола.
Растительное масло прекрасно сочетается с протеиносодержами продуктами и мучными изделиями, важно только протеины и мучное не есть одновременно.
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9. Желательно избегать сухофруктов.
В сухофруктах есть и протеины, и окислы углерода (мучное), а это противоречит правилу 1 и плохо переваривается. Если вам без них не обойтись, ешьте сухофрукты вместе с зелеными овощами — свежими или отварными
1. Никогда не ешьте в процессе одного приема пищи мучные и протеиносодержащие продукты, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Для переваривания этих видов пищи нужны разные желудочные соки. А если вы хотите, чтобы пищеварение у вас проходило нормально, то не стоит искусственно затруднять работу желудка. Хорошо переваривается пища одного вида (или сочетающаяся друг с другом). Протеины перевариваются в желудке с помощью высококислотных желудочных соков, тех, что затрудняют переваривание амидонов. Мучные же продукты в таком желудочном соке могут начать бродить… Не забывайте, что масличные содержат высокий процент протеинов.
Избегайте сочетаний:
рыба + рис;
курица + картофель фри;
бифштекс + макароны;
бутерброд с ветчиной;
бутерброд с сыром;
панированная рыба;
соусы на мучной основе к мясу;
ореховые пирожные.
2. Во время одного приема пищи следует есть только протеиносодержащие продукты из одной группы.
Избыток протеинов влечет за собой выработку мочевой кислоты, из=за которой, главным образом, возникают ревматизм и подагра.
Избегайте сочетаний:
омлет с ветчиной
омлет с сыром
3. Употребляйте только один мучной продукт во время одного приема пищи.
Даже одного мучного продукта вполне достаточно для пополнения энергетического запаса вашего организма. Слишком богатая пища вредна для организма, и это особеноо относится к людям, ведущим сидячий образ жизни.
4. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи сахар или сахаросодержащие фрукты с животными протеинами.
Такое сочетание приводит к брожению в желудке. И сахар препятствует перевариванию протеинов.
5. Никогда не смешивайте во время одного приема пищи мучное и кислые фрукты.
Уровни переваривания мучного и фруктов — разные. И для переваривания мучных продуктов не подходят кислые желудочные соки, которые выделяются в желудке для переваривания фруктов.
6. Дыню, а также арбуз лучше есть за час до еды и ни с чем не сочетать.
Это плохо перевариваемы продукты, и они ни чем не сочетаются. Дыня переваривается окончательно только в кишечнике. Если же ее есть с чем-то еще, то она так и остается в желудке и провоцирует всяческие недомогания — гастритные боли, газы, отрыжку и т.д.
Избегайте сочетаний:
дыня + ветчина
дыня + хлеб
дыня + пирожное
дыня + фруктовый салат
7. Молоко лучше пить отдельно от любых сочетаний с другими продуктами.
Можно, однако, сочетать его с фруктами, салатами, свежими или отварными овощами.
Молоко — протеиносодержащий продукт, который будет плохо перевариваться вместе с другими протеинами или мучными продуктами.
Если вы не можете пить молоко, то йогурты, кефир, простокваша — прекрасный выход из положения.
8. Предпочтительно употреблять в пищу растительное масло, а не животное.
Оливковое, соевое, подсолнечное, кукурузное масло полезны для здоровья и содержат основные жирные кислоты. Кроме того, соевое, подсолнечное и кукурузное масло препятствуют образованию холестерола.
Растительное масло прекрасно сочетается с протеиносодержами продуктами и мучными изделиями, важно только протеины и мучное не есть одновременно.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
9. Желательно избегать сухофруктов.
В сухофруктах есть и протеины, и окислы углерода (мучное), а это противоречит правилу 1 и плохо переваривается. Если вам без них не обойтись, ешьте сухофрукты вместе с зелеными овощами — свежими или отварными
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