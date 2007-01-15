Раздел: Медицина
Эти признаки укажут на серьезные проблемы с почками
Об этом нужно знать каждому.
Ваши почки играют жизненно важную роль в вашем здоровье, но может быть трудно понять, что с ними что-то не так. Это внутренние органы, и люди редко знают, как их почки чувствуют или как функционируют.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Чтобы оставаться на вершине здоровья почек, вам нужно искать другие симптомы.
Боли в спине без известной причины. Если у вас болит спина без причины, то причиной этого могут быть проблемы с почками. Это особенно касается боли в пояснице.
Зуд и другие проблемы с кожей. Зуд, необъяснимые высыпания и другие проблемы с кожей могут быть вызваны заболеванием почек.
Запах аммиака. Болезнь почек заставляет организм не правильно разрушать отходы, что приводит к избытку мочевины в крови. Это может привести к тому, что мочевину разбивают на аммиак во рту слюной, что приводит к запаху аммиака.
Тошнота или рвота. Когда почки не выполняют свою работу, вредные отходы начинают накапливаться в телесных тканях.
Ощущение холода все время. Это может быть либо симптомом анемии, либо показателем лихорадки. Как отмечено выше, заболевание почек способствует анемии. Если это связано с инфекцией, это также может привести к лихорадке.
Сбивчивое дыхание. Затрудненность дыхания может быть вызвана либо увеличением жидкости в легких, либо анемией. Болезнь почек может вызвать обе эти проблемы. Проблемы с легкими всегда являются серьезной проблемой и должны быть проверены врачом.
Отек — опухоль или вздутие живота, вызванное задержкой жидкости. Это чаще всего встречается в ногах и лодыжках, но может включать лицо, руки и другие области.
Головокружение и проблемы с концентрацией. Это может быть побочным эффектом анемии и настоятельно рекомендуется, чтобы вы были проверены врачом.
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Усталость. Если вы устаете все время, независимо от того, сколько вы отдыхаете, это можете быть анемией. Нарушение функции почек способствует анемии. Даже без анемии неспособность правильно выводить токсины может оставить вас с меньшей энергией.
Ваши почки играют жизненно важную роль в вашем здоровье, но может быть трудно понять, что с ними что-то не так. Это внутренние органы, и люди редко знают, как их почки чувствуют или как функционируют.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Чтобы оставаться на вершине здоровья почек, вам нужно искать другие симптомы.
Боли в спине без известной причины. Если у вас болит спина без причины, то причиной этого могут быть проблемы с почками. Это особенно касается боли в пояснице.
Зуд и другие проблемы с кожей. Зуд, необъяснимые высыпания и другие проблемы с кожей могут быть вызваны заболеванием почек.
Запах аммиака. Болезнь почек заставляет организм не правильно разрушать отходы, что приводит к избытку мочевины в крови. Это может привести к тому, что мочевину разбивают на аммиак во рту слюной, что приводит к запаху аммиака.
Тошнота или рвота. Когда почки не выполняют свою работу, вредные отходы начинают накапливаться в телесных тканях.
Ощущение холода все время. Это может быть либо симптомом анемии, либо показателем лихорадки. Как отмечено выше, заболевание почек способствует анемии. Если это связано с инфекцией, это также может привести к лихорадке.
Сбивчивое дыхание. Затрудненность дыхания может быть вызвана либо увеличением жидкости в легких, либо анемией. Болезнь почек может вызвать обе эти проблемы. Проблемы с легкими всегда являются серьезной проблемой и должны быть проверены врачом.
Отек — опухоль или вздутие живота, вызванное задержкой жидкости. Это чаще всего встречается в ногах и лодыжках, но может включать лицо, руки и другие области.
Головокружение и проблемы с концентрацией. Это может быть побочным эффектом анемии и настоятельно рекомендуется, чтобы вы были проверены врачом.
Читайте также: Сжигаем жир: этот продукт поможет с легкостью похудеть
Усталость. Если вы устаете все время, независимо от того, сколько вы отдыхаете, это можете быть анемией. Нарушение функции почек способствует анемии. Даже без анемии неспособность правильно выводить токсины может оставить вас с меньшей энергией.
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