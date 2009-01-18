Раздел: Медицина
Названы действенные средства борьбы с высоким давлением
Стоит попробовать.
Широко распространенным заболеванием является повышенное давление.
Очень быстро такое заболевание не проявляется, а первые его признаки: временное головокружение, ощущение слабости, плохой сон, быстрая усталость, онемение кончиков пальцев, появление точек перед глазами, передает Хроника.инфо со ссылкой на «Народная Правда».
Чаще всего данное заболевание связано с постоянными стрессовыми ситуациями, с которыми человек постоянно сталкивается, а также проявляется у тех, кто имеет генетическую предрасположенность. Кроме всех этих факторов, на развитие болезни влияет и плохая экология.
Причиной повышенного давления может быть и неправильное питание, а именно жирная, калорийная пища. Следует избегать в рационе колбасных, кондитерских изделий, сладостей, жирного мяса и др. Кроме этого, необходимо уменьшить количество соли. Во многих продуктах содержание соли очень сложно определить. Поэтому нужно тщательно относиться к собственному питанию, правильно готовить пищу, не жарить, а больше варить, тушить и запекать.
Повышенное давление присуще и тем людям, которые часто употребляют алкогольные напитки. Если выпивать немного красного или белого вина, то это не повлияет на скачок давления, но если часто пить крепкие алкогольные напитки, то не стоит рассчитывать, что давление будет в порядке.
Кроме питания, еще на давление влияет малоподвижный образ жизни. Ведь если человек мало двигается, то и кровь тогда циркулирует медленнее, а если человек постоянно занимается спортом – пробежки, фитнес, спортзал и другое, то кровь хорошо продвигается по сосудам и при этом насыщается кислородом.
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Кардиологи призывают к отказу от сигарет, алкоголя, чрезмерного количества соли, снижению лишнего веса. Не помешает также обратить особое внимание на рацион, включив в него богатые калием продукты: бананы, картофель, авокадо и темные листовые овощи.
Широко распространенным заболеванием является повышенное давление.
Очень быстро такое заболевание не проявляется, а первые его признаки: временное головокружение, ощущение слабости, плохой сон, быстрая усталость, онемение кончиков пальцев, появление точек перед глазами, передает Хроника.инфо со ссылкой на «Народная Правда».
Чаще всего данное заболевание связано с постоянными стрессовыми ситуациями, с которыми человек постоянно сталкивается, а также проявляется у тех, кто имеет генетическую предрасположенность. Кроме всех этих факторов, на развитие болезни влияет и плохая экология.
Причиной повышенного давления может быть и неправильное питание, а именно жирная, калорийная пища. Следует избегать в рационе колбасных, кондитерских изделий, сладостей, жирного мяса и др. Кроме этого, необходимо уменьшить количество соли. Во многих продуктах содержание соли очень сложно определить. Поэтому нужно тщательно относиться к собственному питанию, правильно готовить пищу, не жарить, а больше варить, тушить и запекать.
Повышенное давление присуще и тем людям, которые часто употребляют алкогольные напитки. Если выпивать немного красного или белого вина, то это не повлияет на скачок давления, но если часто пить крепкие алкогольные напитки, то не стоит рассчитывать, что давление будет в порядке.
Кроме питания, еще на давление влияет малоподвижный образ жизни. Ведь если человек мало двигается, то и кровь тогда циркулирует медленнее, а если человек постоянно занимается спортом – пробежки, фитнес, спортзал и другое, то кровь хорошо продвигается по сосудам и при этом насыщается кислородом.
Читайте также: Диетологи рассказали о ранее неизвестной пользе зеленого чая
Кардиологи призывают к отказу от сигарет, алкоголя, чрезмерного количества соли, снижению лишнего веса. Не помешает также обратить особое внимание на рацион, включив в него богатые калием продукты: бананы, картофель, авокадо и темные листовые овощи.
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