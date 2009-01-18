Ученые объяснили, какой должна быть продолжительность интима

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Учёные из Канадского университета занялись вопросом полезности занятий сексом и сравнили их пользу с прогулками по парку. Чтобы определить, какое влияние имеет секс на организм человека, медики высчитали количество затрачиваемых калорий во время полового акта. Выяснилось, что, занимаясь сексом, мужчины и женщины теряют калории