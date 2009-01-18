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Раздел: Медицина  
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Врачи рассказали о пользе сахара для здоровья

Врачи рассказали о пользе сахара для здоровьяСахар иногда полезен.

Атеросклероз можно облегчить с помощью сахара. Ученые из Бостона заявили, что сахар рано называть "белой смертью".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Они провели исследования и пришли к выводу, что такие выводы делать рано. На самом деле этот продукт имеет не одно полезное свойство. По мнению ученых, это нельзя игнорировать.

В частности, во время исследований оказалось, что сахар влияет на атеросклероз. С его помощью можно снизить проявления данной болезни. Кроме того, сахар хорошо влияет на кровеносную систему, а также укрепляет иммунитет, что и вовсе очень хорошо.

Ученые проводили эксперименты, чтобы определить влияние сахара на организм, пораженный атеросклерозом. В процессе данного заболевания, как напоминают специалисты, в кровеносных сосудах образуются бляшки круглой формы с рваными краями. Они закупоривают артерии, что приводит к проблемам с кровеносной системой.

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Но при введении под кожу одного из элементов сахара это процесс не только прекращался, но даже разворачивался в обратную сторону. Получается, что сахар лечил атеросклероз, что оказалось просто открытием для специалистов.
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 Теги: здоровье, сахар

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Сегодня, 21:52 » Автор: Наталия Невская
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