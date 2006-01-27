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«Цветная» диета для эффективного похудения
Делаем акцент на овощи.
Так называемая «цветная» диета основана на том, что неделю нужно есть разноцветные фрукты и овощи, например, в понедельник - только оранжевые, в среду - зеленые, в субботу - синие, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
- Не вижу в этом смысла, - говорит наш постоянный эксперт, диетолог Людмила Денисенко. -Уж лучше, зная свойства того или иного «цветного» продукта, сочетать их в ежедневном рационе для максимальной пользы. Как известно, в день нужно съедать не менее 5 порций овощей и фруктов. А чем они будут разноцветнее, тем лучше. Тем более лето на дворе, когда овощи и фрукты не просто цветные, но еще и свежайшие.
Цвет овощам и фруктам дают различные соединения. Их периодически исследуют ученые и одаривают нас своими результатами.
1. Белые.
Чеснок, лук, грибы, картофель, репа, редька, белый редис, белый баклажан, цветная капуста.
Причиной белого цвета являются фитохимические элементы антоцианиды и флавоноиды, которые также являются очень сильными антиоксидантами. Продукты белого цвета, например, чеснок и лук, также содержат аллицин, который снижает уровень холестерина и понижает давление. Аллицин также снижает риск заболевания раком предстательной железы.
Белые овощи и фрукты делают иммунитет сильнее и являются отличным источником минерального калия.
2. Красные
Помидоры, красный болгарский перец, клюква, вишня, красный виноград, малина, красная груша, арбуз, розовый грейпфрут, клубника, гранат и другие.
В этих продуктах находятся фитоэлементы, такие как ликопин и антоцианы, - природные пигменты, придающие красную окраску фруктам и овощам. Ликопин (из помидор, грейпфрутов и арбузов) помогает бороться с признаками старения и некоторыми видами рака.
Продукты из помидоров - например, пастеризованный томатный сок, соус, суп и даже кетчуп, - содержат специальный вид ликопина, легко усваиваемый организмом. Этот вид ликопина жирорастворим, так что блюдо из томатов надо подавать с небольшим количеством масла, потому что питательные вещества будут усваиваться лучше.
Антоцианы (из клубники, красного винограда, малины, вишни и красных яблок) являются превосходным антиоксидантом, который защищает клетки от разрушения. Они также помогают держать под контролем давление и снижают риск заболевания болезней сердца. Недавние исследования показали, что антоцианты, содержащиеся в вишне, обладают противовоспалительным эффектом, а поэтому могут помочь страдающим от подагры и артрита.
3. Оранжевые и желтые
Апельсины, морковь, дыня, манго, тыква, картофель, желтый виноград, лимон, мандарины, абрикосы, персики, папайя, ананас и др.
Продукты этой группы содержат в себе несколько важных фитовеществ, таких как бета-каротин, калий и витамин С.
Бета-каротин (морковь, манго, папайя, тыква) - сильнодействующий антиоксидант, полезный не только для зрения. Он улучшает мыслительные процессы и защищающий кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Бета-каротин трансформируется в витамин А, который улучшает зрение в темноте и делает наш иммунитет сильнее.
Витамин С - антиоксиданта (живет в цитрусовых), который усиливает защитную систему организма, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также вырабатывает коллаген в коже. Витамин С также необходим для правильного усвоения железа организмом.
Желтые фрукты богаты и калием, который помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты.
4. Зеленые
Вся зелень (петрушка, укроп, зеленый лук, кинза и т.д.), шпинат, брокколи, авокадо, зеленый горох, зеленая фасоль, зеленый перец, спаржа, зеленая капуста, огурец, цукини, ревень, крыжовник, киви, зеленые яблоки, светлый виноград и др.
Причиной зеленой окраски фруктов и овощей является пигмент хлорофилл. Но кроме него в зеленых овощах, таких как горох или шпинат, находятся лютеин и зиазантин (желтые каротиноиды) находятся в горохе, шпинате и других зеленых листовых овощах. Помогают снизить риск появления катаракты и замедлить возрастной процесс ухудшения зрения.
Другие фитохимические элементы, индолы, присутствуют в капусте, брокколи и других крестоцветных овощах и защищают от возможного заболевания некоторыми видами рака. Листовые зеленые овощи (например, шпинат и брокколи) также низкокалорийны, богаты питательными веществами и являются превосходным источником калия, магния и фолата (витамина группы B, который снижает риск появления осложнений при родах).
5. Голубые, синие или фиолетовые
Краснокочанная капуста, черника, ежевика, баклажан, инжир, темный виноград, сливы, черная смородина, изюм.
Продукты данной группы содержат полезные фитохимические элементы, такие как уже известные нам антоцианы (черника, темный виноград, черная смородина) и фенолы(баклажан, слива, изюм).
Эти сильные антиоксиданты помогают снизить риск заболевания некоторыми видами рака, сердечными болезнями, болезнью Альцгеймера, а также замедляют процесс старения.
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ВМЕСТО ВЫВОДА
Сбалансированная диета должна состоять из продуктов всех цветов. Но если мы будем помнить о цветовых качествах продуктов, будет еще проще питаться правильно и полезно. Так что в следующий раз убедитесь, что ваша тарелка напоминает радугу.
Так называемая «цветная» диета основана на том, что неделю нужно есть разноцветные фрукты и овощи, например, в понедельник - только оранжевые, в среду - зеленые, в субботу - синие, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
- Не вижу в этом смысла, - говорит наш постоянный эксперт, диетолог Людмила Денисенко. -Уж лучше, зная свойства того или иного «цветного» продукта, сочетать их в ежедневном рационе для максимальной пользы. Как известно, в день нужно съедать не менее 5 порций овощей и фруктов. А чем они будут разноцветнее, тем лучше. Тем более лето на дворе, когда овощи и фрукты не просто цветные, но еще и свежайшие.
Цвет овощам и фруктам дают различные соединения. Их периодически исследуют ученые и одаривают нас своими результатами.
1. Белые.
Чеснок, лук, грибы, картофель, репа, редька, белый редис, белый баклажан, цветная капуста.
Причиной белого цвета являются фитохимические элементы антоцианиды и флавоноиды, которые также являются очень сильными антиоксидантами. Продукты белого цвета, например, чеснок и лук, также содержат аллицин, который снижает уровень холестерина и понижает давление. Аллицин также снижает риск заболевания раком предстательной железы.
Белые овощи и фрукты делают иммунитет сильнее и являются отличным источником минерального калия.
2. Красные
Помидоры, красный болгарский перец, клюква, вишня, красный виноград, малина, красная груша, арбуз, розовый грейпфрут, клубника, гранат и другие.
В этих продуктах находятся фитоэлементы, такие как ликопин и антоцианы, - природные пигменты, придающие красную окраску фруктам и овощам. Ликопин (из помидор, грейпфрутов и арбузов) помогает бороться с признаками старения и некоторыми видами рака.
Продукты из помидоров - например, пастеризованный томатный сок, соус, суп и даже кетчуп, - содержат специальный вид ликопина, легко усваиваемый организмом. Этот вид ликопина жирорастворим, так что блюдо из томатов надо подавать с небольшим количеством масла, потому что питательные вещества будут усваиваться лучше.
Антоцианы (из клубники, красного винограда, малины, вишни и красных яблок) являются превосходным антиоксидантом, который защищает клетки от разрушения. Они также помогают держать под контролем давление и снижают риск заболевания болезней сердца. Недавние исследования показали, что антоцианты, содержащиеся в вишне, обладают противовоспалительным эффектом, а поэтому могут помочь страдающим от подагры и артрита.
3. Оранжевые и желтые
Апельсины, морковь, дыня, манго, тыква, картофель, желтый виноград, лимон, мандарины, абрикосы, персики, папайя, ананас и др.
Продукты этой группы содержат в себе несколько важных фитовеществ, таких как бета-каротин, калий и витамин С.
Бета-каротин (морковь, манго, папайя, тыква) - сильнодействующий антиоксидант, полезный не только для зрения. Он улучшает мыслительные процессы и защищающий кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Бета-каротин трансформируется в витамин А, который улучшает зрение в темноте и делает наш иммунитет сильнее.
Витамин С - антиоксиданта (живет в цитрусовых), который усиливает защитную систему организма, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также вырабатывает коллаген в коже. Витамин С также необходим для правильного усвоения железа организмом.
Желтые фрукты богаты и калием, который помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты.
4. Зеленые
Вся зелень (петрушка, укроп, зеленый лук, кинза и т.д.), шпинат, брокколи, авокадо, зеленый горох, зеленая фасоль, зеленый перец, спаржа, зеленая капуста, огурец, цукини, ревень, крыжовник, киви, зеленые яблоки, светлый виноград и др.
Причиной зеленой окраски фруктов и овощей является пигмент хлорофилл. Но кроме него в зеленых овощах, таких как горох или шпинат, находятся лютеин и зиазантин (желтые каротиноиды) находятся в горохе, шпинате и других зеленых листовых овощах. Помогают снизить риск появления катаракты и замедлить возрастной процесс ухудшения зрения.
Другие фитохимические элементы, индолы, присутствуют в капусте, брокколи и других крестоцветных овощах и защищают от возможного заболевания некоторыми видами рака. Листовые зеленые овощи (например, шпинат и брокколи) также низкокалорийны, богаты питательными веществами и являются превосходным источником калия, магния и фолата (витамина группы B, который снижает риск появления осложнений при родах).
5. Голубые, синие или фиолетовые
Краснокочанная капуста, черника, ежевика, баклажан, инжир, темный виноград, сливы, черная смородина, изюм.
Продукты данной группы содержат полезные фитохимические элементы, такие как уже известные нам антоцианы (черника, темный виноград, черная смородина) и фенолы(баклажан, слива, изюм).
Эти сильные антиоксиданты помогают снизить риск заболевания некоторыми видами рака, сердечными болезнями, болезнью Альцгеймера, а также замедляют процесс старения.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
ВМЕСТО ВЫВОДА
Сбалансированная диета должна состоять из продуктов всех цветов. Но если мы будем помнить о цветовых качествах продуктов, будет еще проще питаться правильно и полезно. Так что в следующий раз убедитесь, что ваша тарелка напоминает радугу.
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