Медики подсказали, сколько воды нужно пить до и после пробежки

Важно избежать обезвоживания.



Эксперты в области фитнеса рассказали о том, как много воды нужно употреблять до, во время и после занятий бегом. Соблюдение этих рекомендаций очень важно для получения максимальных преимущества от этих тренировок, сообщает



Адекватный прием жидкости очень важен для людей, занимающихся бегом. Нужно хорошо увлажнить себя до тренировок, во время пробежки и после неё, чтобы не страдать от обезвоживания и усталости. Но какой объем воды является оптимальным? Ответ на этот актуальный для многих любителей бега вопрос дали опытные эксперты из Австралии.



Перед занятиями бегом хорошо достичь такого состояния организма, которое не подходит под определения дефицит жидкости или ее избыток. Не следует употреблять много воды про запас, но не нужно и страдать от жажды. За два-три часа до пробежки выпейте около 500 мл, а за 15 минут - еще 250 мл.



Во время длительного забега необходимо употреблять столько воды, чтобы этого было достаточно для компенсации выделяемого организмом пота. Здесь было бы неплохо примерно посчитать, как много пота вы теряете. Однако если вы не знаете этот показатель, то придерживаетесь 0,5 - 1 литра жидкости на каждый час тренировок. Можно разделить это количество воды на 4 части и употреблять каждые 15 минут.



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Наконец, после длительных занятий бегом у многих спортсменов отмечается заметное обезвоживание, поэтому очень важно возместить потерянную жидкость в течение следующих двух часов. Нелишним будет употребить от 1,25 до 1,5 литра воды на каждый потерянный литр пота и на каждый килограмм веса, который вы потеряли после забега. Вот почему полезно бывает взвеситься до и после пробежки Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Эксперты в области фитнеса рассказали о том, как много воды нужно употреблять до, во время и после занятий бегом. Соблюдение этих рекомендаций очень важно для получения максимальных преимущества от этих тренировок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua Адекватный прием жидкости очень важен для людей, занимающихся бегом. Нужно хорошо увлажнить себя до тренировок, во время пробежки и после неё, чтобы не страдать от обезвоживания и усталости. Но какой объем воды является оптимальным? Ответ на этот актуальный для многих любителей бега вопрос дали опытные эксперты из Австралии.Перед занятиями бегом хорошо достичь такого состояния организма, которое не подходит под определения дефицит жидкости или ее избыток. Не следует употреблять много воды про запас, но не нужно и страдать от жажды. За два-три часа до пробежки выпейте около 500 мл, а за 15 минут - еще 250 мл.Во время длительного забега необходимо употреблять столько воды, чтобы этого было достаточно для компенсации выделяемого организмом пота. Здесь было бы неплохо примерно посчитать, как много пота вы теряете. Однако если вы не знаете этот показатель, то придерживаетесь 0,5 - 1 литра жидкости на каждый час тренировок. Можно разделить это количество воды на 4 части и употреблять каждые 15 минут.Наконец, после длительных занятий бегом у многих спортсменов отмечается заметное обезвоживание, поэтому очень важно возместить потерянную жидкость в течение следующих двух часов. Нелишним будет употребить от 1,25 до 1,5 литра воды на каждый потерянный литр пота и на каждый килограмм веса, который вы потеряли после забега. Вот почему полезно бывает взвеситься до и после пробежки



