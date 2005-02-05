Ваш рацион зимой: в этих продуктах лучше всего сохраняются витамины

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Многие люди уверены, что зимой практически неоткуда взять витамины и полезные вещества и потому покупают специальные витаминные комплексы и пьют их по рецепту.На самом деле, диетологи утверждают, что помимо привычных и всем известных витаминов А, В и С, есть еще малоизвестные, например, К, Р, D, которые необходимы человеческому организму именно в зимний период.Как мы знаем, витамин D впитывается в кожу через солнечные ультрафиолетовые лучи, а зимой солнца очень мало, поэтому нужно пополнять запас этого витамина, включая в рацион продукты, его содержащие. Растительные источники - зерновые, петрушка, крапива, хвощ. Продукты животного происхождения - говяжья печень, печень трески, красная рыба, селедка, икра, рыбий жир.есть в гречневой каше, на которую медики рекомендуют налегать в холода. Все дело в том, что витамин Р лучше усваивается, если употреблять его вместе с витамином С, а в гречневой крупе есть оба этих "ингредиента", поэтому лучше гречки каши не найти.известно всем, он есть во фруктах, овощах, зелени и ягодах. Чтобы иммунитет был крепким, нужно употреблять как можно больше продуктов, имеющих в своем составе этот витамин.ценен для здоровья, потому как принимает участие в обменных процессах, предупреждает анемию, очищает ЖКТ и печень от токсинов, способствует усвоению кальция. К слову, этот витамин синтезируется в организме человека, но только при условии, что его кишечник и печень нормально функционируют. Но ели его не хватает, нужно чаще есть квашеную капусту, клюкву, сухофрукты, лук, капусту, орехи.Диетологи рекомендуют кушать больше свежих продуктов, а мясо, рыбу, морепродукты и субпродукты готовить на пару или запекать в духовке. Таким образом, в вашем рационе сохранится большая часть полезных веществ и витаминов.