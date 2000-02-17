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Гинеколог рассказал, как уберечь женское здоровье
Симптомы женских заболеваний, на которые стоит обращать внимание.
Как известно, женское здоровье – понятие очень обширное. Это и уход за телом и внешностью, и красота. А также — внимательное отношение к работе всех внутренних органов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Каждый етап жизни женщины требует особенного похода, и в каждом из них не стоит забывать о том, что главное – это здоровье.
Сегодня речь пойдет именно о гинекологических заболеваниях. Забегая наперед, стоит сказать: очень многие гинекологические заболевания на ранних стадиях лечатся легко, быстро и без осложнений.
Но в то же время очень многие случаи заболеваний протекают без симптомов, поэтому женщина может даже не подозревать о том, что с ее здоровьем что-то не так.
Что является нормой, а что – патологией, в каких случаях нужна консультация специалиста, поясняет хирург-гинеколог, руководитель направления оперативной гинекологии МС «Добробут» Ростислав Агабабов.
Гинекология: симптомы, которые указывают, что не все в порядке
Женские заболевания в последние годы существенно «помолодели» и нередко встречаются у девушек репродуктивного возраста (18-35 лет).
Печальная тройка лидеров – это эндометриоз, эрозия шейки матки и киста яичника. Все эти болезни требуют лечения, ведь они могут приводить к еще более тяжелым состояниям, в том числе — и к бесплодию.
К примеру, среди женщин, которые не в состоянии забеременеть самостоятельно, эндометриоз встречается более чем у трети! Поэтому любые нетипичные проявления – повод обратиться к специалисту.
Вот симптомы, которые никогда нельзя игнорировать и при которых консультация гинеколога обязательна:
— контактное кровомазание: после интимной близости появляются мажущие выделения бурого цвета или капельки крови;
— дискомфорт, переходящий в боль, во время секса;
— болезненные ощущения в нижней части живота или в области придатков не во время овуляции;
— нетипичные выделения между месячными (изменение цвета и характера выделений, появление неприятного запаха);
— любые нарушения менструального цикла (подробнее об этом — ниже).
Кроме того, некоторые заболевания проявляются косвенно. К примеру, набор веса в сочетании с гирсутизмом (избыточный рост волос по мужскому типу) и слишком большими промежутками между менструациями могут указывать на поликистоз яичников. А при воспалении придатков боль порой «отдает» в поясницу или ногу.
Когда женское здоровье подает сигнал тревоги?
Организм каждой женщины уникален, поэтому менструации могут протекать у всех немного по-разному. Кроме того, даже такие, казалось бы, неочевидные факторы, как стресс, недосыпание, слишком интенсивные занятия спортом и строгие диеты могут привести к нарушениям месячного цикла.
Именно поэтому так важно вести календарь менструаций – для этого существует множество удобных мобильных приложений.
Итак, на какие особенности следует обращать внимание? В норме цикл составляет 28 дней, +/- неделя. Промежуток меньше 21 или больше 35 дней – повод нанести визит доктору.
Кроме того, важна регулярность цикла. Если он всегда составляет 25 или 33 дня – это нормально. Если же в одном месяце менструация наступила через 25 дней, а в другом – спустя 33, это говорит о неполадках.
Длительность самой менструации у здоровой женщины — от 3 до 6 дней. Слишком скудные или обильные выделения, появление нетипично больших сгустков, интенсивные боли – симптомы, указывающие на то, что нужна консультация гинеколога.
Как часто нужно проходить осмотр у врача?
Даже на фоне отсутствия жалоб врачи рекомендуют проходить профилактический гинекологический осмотр раз в год.
Процедура обязательно должна включать в себя кольпоскопию, цитологию и УЗИ. Также в связи с участившимися случаями такого грозного заболевания, как рак шейки матки, рекомендуется проходить ПАП-тест (особенно актуальна эта рекомендация для тех, кто живет половой жизнью).
Когда операции действительно необходимы?
Врач поясняет: «золотой стандарт» современной гинекологии – щадящее лечение: перации стоит делать только тогда, когда без них не обойтись. Желательно — методом лапароскопии и с максимальным сохранением функций органа.
Но при этом часто можно обойтись без операции, назначив вместо нее более щадящее лечение.
Ростислав Агабабов вспоминает случай из личной практики: на прием пришла молодая нерожавшая девушка с огромной (10 см) кистой яичника. В других медучреждениях настаивали на срочной операции, но Ростиславу Матвеевичу удалось вылечить пациентку, не прибегая к столь радикальным методикам.
«Безоговорочных показаний к немедленной операции на самом деле не так много»,- уверяет он.
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Это, прежде всего, разрыв яичника и внематочная беременность. Это неотложные состояния, когда счет идет буквально на минуты. В клинике должно быть все необходимое для того, чтобы хирург смог приступить к работе спустя 10 минут после поступления пациентки в любое время суток».
Как известно, женское здоровье – понятие очень обширное. Это и уход за телом и внешностью, и красота. А также — внимательное отношение к работе всех внутренних органов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Каждый етап жизни женщины требует особенного похода, и в каждом из них не стоит забывать о том, что главное – это здоровье.
Сегодня речь пойдет именно о гинекологических заболеваниях. Забегая наперед, стоит сказать: очень многие гинекологические заболевания на ранних стадиях лечатся легко, быстро и без осложнений.
Но в то же время очень многие случаи заболеваний протекают без симптомов, поэтому женщина может даже не подозревать о том, что с ее здоровьем что-то не так.
Что является нормой, а что – патологией, в каких случаях нужна консультация специалиста, поясняет хирург-гинеколог, руководитель направления оперативной гинекологии МС «Добробут» Ростислав Агабабов.
Гинекология: симптомы, которые указывают, что не все в порядке
Женские заболевания в последние годы существенно «помолодели» и нередко встречаются у девушек репродуктивного возраста (18-35 лет).
Печальная тройка лидеров – это эндометриоз, эрозия шейки матки и киста яичника. Все эти болезни требуют лечения, ведь они могут приводить к еще более тяжелым состояниям, в том числе — и к бесплодию.
К примеру, среди женщин, которые не в состоянии забеременеть самостоятельно, эндометриоз встречается более чем у трети! Поэтому любые нетипичные проявления – повод обратиться к специалисту.
Вот симптомы, которые никогда нельзя игнорировать и при которых консультация гинеколога обязательна:
— контактное кровомазание: после интимной близости появляются мажущие выделения бурого цвета или капельки крови;
— дискомфорт, переходящий в боль, во время секса;
— болезненные ощущения в нижней части живота или в области придатков не во время овуляции;
— нетипичные выделения между месячными (изменение цвета и характера выделений, появление неприятного запаха);
— любые нарушения менструального цикла (подробнее об этом — ниже).
Кроме того, некоторые заболевания проявляются косвенно. К примеру, набор веса в сочетании с гирсутизмом (избыточный рост волос по мужскому типу) и слишком большими промежутками между менструациями могут указывать на поликистоз яичников. А при воспалении придатков боль порой «отдает» в поясницу или ногу.
Когда женское здоровье подает сигнал тревоги?
Организм каждой женщины уникален, поэтому менструации могут протекать у всех немного по-разному. Кроме того, даже такие, казалось бы, неочевидные факторы, как стресс, недосыпание, слишком интенсивные занятия спортом и строгие диеты могут привести к нарушениям месячного цикла.
Именно поэтому так важно вести календарь менструаций – для этого существует множество удобных мобильных приложений.
Итак, на какие особенности следует обращать внимание? В норме цикл составляет 28 дней, +/- неделя. Промежуток меньше 21 или больше 35 дней – повод нанести визит доктору.
Кроме того, важна регулярность цикла. Если он всегда составляет 25 или 33 дня – это нормально. Если же в одном месяце менструация наступила через 25 дней, а в другом – спустя 33, это говорит о неполадках.
Длительность самой менструации у здоровой женщины — от 3 до 6 дней. Слишком скудные или обильные выделения, появление нетипично больших сгустков, интенсивные боли – симптомы, указывающие на то, что нужна консультация гинеколога.
Как часто нужно проходить осмотр у врача?
Даже на фоне отсутствия жалоб врачи рекомендуют проходить профилактический гинекологический осмотр раз в год.
Процедура обязательно должна включать в себя кольпоскопию, цитологию и УЗИ. Также в связи с участившимися случаями такого грозного заболевания, как рак шейки матки, рекомендуется проходить ПАП-тест (особенно актуальна эта рекомендация для тех, кто живет половой жизнью).
Когда операции действительно необходимы?
Врач поясняет: «золотой стандарт» современной гинекологии – щадящее лечение: перации стоит делать только тогда, когда без них не обойтись. Желательно — методом лапароскопии и с максимальным сохранением функций органа.
Но при этом часто можно обойтись без операции, назначив вместо нее более щадящее лечение.
Ростислав Агабабов вспоминает случай из личной практики: на прием пришла молодая нерожавшая девушка с огромной (10 см) кистой яичника. В других медучреждениях настаивали на срочной операции, но Ростиславу Матвеевичу удалось вылечить пациентку, не прибегая к столь радикальным методикам.
«Безоговорочных показаний к немедленной операции на самом деле не так много»,- уверяет он.
Читайте также: Этот фрукт особенно полезен для сердца
Это, прежде всего, разрыв яичника и внематочная беременность. Это неотложные состояния, когда счет идет буквально на минуты. В клинике должно быть все необходимое для того, чтобы хирург смог приступить к работе спустя 10 минут после поступления пациентки в любое время суток».
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