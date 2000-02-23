Раздел: Медицина
Ученые рассказали, чем полезно переливание крови
Так, эта процедура может помочь мозгу работать дольше и поддерживать здоровье.
Переливание «молодой» крови способно замедлить старение и, в том числе, повысить производительность мозга. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые провели ряд экспериментов на животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Учёные делали «инъекции» молодой особи старым мышам и «старой» — молодым, после чего анализировали, каким образом подобное влияет на их память и обучаемость. Как оказалось, «молодая» кровь старение мозга замедляла, а «старая», напротив, ускоряла. При этом учёные обнаружили, что важную роль в этом играл ген TET2 и производимый им белок, влияющий на обновление клеток мозга. С возрастом активность данного гена снижается, однако использование молодой крови способно влиять на этот процесс.
Научная работа специалистов была опубликована в научном журнале Cell Reports.
Ранее некоторые учёные уже получали доказательства, что молодая кровь замедляет старение. Например, в позапрошлом году группа американских исследователей из университета Калифорнии в Беркли «объединила» кровеносные системы двух грызунов разного возраста, в результате чего они частично «обменялись» кровью. При этом эксперимент проводился таким образом, что количество перелитой крови стало проще рассчитать, а влияние сторонних факторов было сведено к минимуму.
Читайте также: Сдавать кровь полезно - ученые
Уже через сутки после начала эксперимента биологи наблюдали первые результаты — у старых мышей несколько повысилась скорость обновления клеток в мышцах и наблюдались некоторые другие позитивные изменения, косвенно свидетельствовавшие о временном замедлении старения. При этом мускулы молодых мышей начинали стареть быстрее, а нюх и память ухудшались. Специалисты предположили, что подобные результаты говорят не столько о пользе молодой крови, сколько о «вреде» крови старой.
Переливание «молодой» крови способно замедлить старение и, в том числе, повысить производительность мозга. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые провели ряд экспериментов на животных.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.
Учёные делали «инъекции» молодой особи старым мышам и «старой» — молодым, после чего анализировали, каким образом подобное влияет на их память и обучаемость. Как оказалось, «молодая» кровь старение мозга замедляла, а «старая», напротив, ускоряла. При этом учёные обнаружили, что важную роль в этом играл ген TET2 и производимый им белок, влияющий на обновление клеток мозга. С возрастом активность данного гена снижается, однако использование молодой крови способно влиять на этот процесс.
Научная работа специалистов была опубликована в научном журнале Cell Reports.
Ранее некоторые учёные уже получали доказательства, что молодая кровь замедляет старение. Например, в позапрошлом году группа американских исследователей из университета Калифорнии в Беркли «объединила» кровеносные системы двух грызунов разного возраста, в результате чего они частично «обменялись» кровью. При этом эксперимент проводился таким образом, что количество перелитой крови стало проще рассчитать, а влияние сторонних факторов было сведено к минимуму.
Читайте также: Сдавать кровь полезно - ученые
Уже через сутки после начала эксперимента биологи наблюдали первые результаты — у старых мышей несколько повысилась скорость обновления клеток в мышцах и наблюдались некоторые другие позитивные изменения, косвенно свидетельствовавшие о временном замедлении старения. При этом мускулы молодых мышей начинали стареть быстрее, а нюх и память ухудшались. Специалисты предположили, что подобные результаты говорят не столько о пользе молодой крови, сколько о «вреде» крови старой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
160
0
Оставьте свой комментарий