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Раздел: Медицина  
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Ученые рассказали, чем полезно переливание крови

Ученые рассказали, чем полезно переливание кровиТак, эта процедура может помочь мозгу работать дольше и поддерживать здоровье.

Переливание «молодой» крови способно замедлить старение и, в том числе, повысить производительность мозга. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которые провели ряд экспериментов на животных.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24news.com.ua.

Учёные делали «инъекции» молодой особи старым мышам и «старой» — молодым, после чего анализировали, каким образом подобное влияет на их память и обучаемость. Как оказалось, «молодая» кровь старение мозга замедляла, а «старая», напротив, ускоряла. При этом учёные обнаружили, что важную роль в этом играл ген TET2 и производимый им белок, влияющий на обновление клеток мозга. С возрастом активность данного гена снижается, однако использование молодой крови способно влиять на этот процесс.

Научная работа специалистов была опубликована в научном журнале Cell Reports.

Ранее некоторые учёные уже получали доказательства, что молодая кровь замедляет старение. Например, в позапрошлом году группа американских исследователей из университета Калифорнии в Беркли «объединила» кровеносные системы двух грызунов разного возраста, в результате чего они частично «обменялись» кровью. При этом эксперимент проводился таким образом, что количество перелитой крови стало проще рассчитать, а влияние сторонних факторов было сведено к минимуму.

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Уже через сутки после начала эксперимента биологи наблюдали первые результаты — у старых мышей несколько повысилась скорость обновления клеток в мышцах и наблюдались некоторые другие позитивные изменения, косвенно свидетельствовавшие о временном замедлении старения. При этом мускулы молодых мышей начинали стареть быстрее, а нюх и память ухудшались. Специалисты предположили, что подобные результаты говорят не столько о пользе молодой крови, сколько о «вреде» крови старой.
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 Теги: наука, медицина, мозг, переливание крови, здоровье

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Сегодня, 01:08 » Автор: Едгар Букмирза
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