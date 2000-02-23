Ученые рассказали, чем полезно переливание крови

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Калифорнийские ученые выяснили причины старения мозга и как можно этот процесс оттянуть.

Ученые пришли к выводу, что заниматься донорством полезно. Медики в очередной раз подтвердили полезность процедуры донорства крови и ее отдельных компонентов. Процесс сдачи крови значительно укрепляет иммунитет и позволяет активнее бороться с патогенными инфекциями.