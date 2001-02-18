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Зачем нужно есть каши ежедневно: названы причины
Мы расскажем про пользу круп и причины употреблять продукт каждый день зимой.
Крупы – это настоящий источник витаминов и питательных веществ. Сложные углеводы, которые содержатся в кашах – незаменимый продукт зимой, так как они способны согреть нас в холодное время года, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Каши, которые нужно есть каждый день:
Овсянка
Еще с детства мы слышим, что овсянка очень полезна на завтрак. Но почему же она так полезна? Первая причина употреблять эту крупу каждый день – это то, что благодаря ей можно избавиться от проблем с желудком. Ферменты овса помогают усваивать жир в кишечнике. Какие витамины содержит овсянка? В ней содержится очень большое количество биотина – витамина Н. Он активно участвует в обмене холестерина, улучшат самочувствие и состояние кожи.
Почему нельзя есть одну овсянку? Потому что эта каша вымывает кальций из костей и не дает ему усваиваться кишечником как следует.
Рисовая крупа
Рис – это отличное средство от диареи. Он содержит большое количество углеводов и клетчатки. Коричневый и пропаренный вид риса содержат больше микроэлементов, чем обычный белый рис.
Первая причина употреблять эту крупу каждый день – это то, что она помогает укрепить нервную систему. Также рис способствует превращению питательных веществ в энергию. Более того, последние исследования показали, что рис улучшает интеллектуальные способности.
Специалисты не рекомендуют есть рис при коликах. Углеводы и крахмал, которые содержатся в рисе, в избытке ведут к образованию жира.
Гречка
Как известно, гречка – это средство против отравлений. Благодаря ей из организма выводятся токсины. Еще гречка уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний. Эта каша способна помочь при ожирении и сахарном диабете и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Гречневая каша не очень полезна для маленьких детей, так как может затруднить пищеварение.
Манная каша
Манка очень полезна как взрослым, так и совсем маленьким. Она хорошо влияет на формирование и поддержание в тонусе костей, а также на пищеварительные процессы. В состав манки входит фитин, а в его состав – фосфор. Он помогает связать соли кальция и не дает им поступать в кровь. Пресыщение манной кашей ни к чему хорошему не приводит: уменьшается усвояемость витамина D и железа.
Перловка
Перловая каша помогает в пищеварительных процессах, добавляет энергии организму. Она очень полезна при проблемах с кишечником и частых запорах.
Специалисты не рекомендуют эту кашу маленьким детям. Перловую кашу нужно есть теплой, так как когда она остывает, она теряет все полезные свойства.
Пшенка
Кому будет полезна пшенная каша? Людям, у которых страдает сердечнососудистая система. Специалисты в области питания говорят, что очень полезно добавлять немного пшенки в супы.
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Пшенную кашу нельзя долго хранить, так как при длительном хранении может появиться неприятный привкус.
Как видишь, все эти каши действительно очень полезны для здоровья. Именно поэтому нужно есть их каждый день.
Крупы – это настоящий источник витаминов и питательных веществ. Сложные углеводы, которые содержатся в кашах – незаменимый продукт зимой, так как они способны согреть нас в холодное время года, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Каши, которые нужно есть каждый день:
Овсянка
Еще с детства мы слышим, что овсянка очень полезна на завтрак. Но почему же она так полезна? Первая причина употреблять эту крупу каждый день – это то, что благодаря ей можно избавиться от проблем с желудком. Ферменты овса помогают усваивать жир в кишечнике. Какие витамины содержит овсянка? В ней содержится очень большое количество биотина – витамина Н. Он активно участвует в обмене холестерина, улучшат самочувствие и состояние кожи.
Почему нельзя есть одну овсянку? Потому что эта каша вымывает кальций из костей и не дает ему усваиваться кишечником как следует.
Рисовая крупа
Рис – это отличное средство от диареи. Он содержит большое количество углеводов и клетчатки. Коричневый и пропаренный вид риса содержат больше микроэлементов, чем обычный белый рис.
Первая причина употреблять эту крупу каждый день – это то, что она помогает укрепить нервную систему. Также рис способствует превращению питательных веществ в энергию. Более того, последние исследования показали, что рис улучшает интеллектуальные способности.
Специалисты не рекомендуют есть рис при коликах. Углеводы и крахмал, которые содержатся в рисе, в избытке ведут к образованию жира.
Гречка
Как известно, гречка – это средство против отравлений. Благодаря ей из организма выводятся токсины. Еще гречка уменьшает риск сердечнососудистых заболеваний. Эта каша способна помочь при ожирении и сахарном диабете и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Гречневая каша не очень полезна для маленьких детей, так как может затруднить пищеварение.
Манная каша
Манка очень полезна как взрослым, так и совсем маленьким. Она хорошо влияет на формирование и поддержание в тонусе костей, а также на пищеварительные процессы. В состав манки входит фитин, а в его состав – фосфор. Он помогает связать соли кальция и не дает им поступать в кровь. Пресыщение манной кашей ни к чему хорошему не приводит: уменьшается усвояемость витамина D и железа.
Перловка
Перловая каша помогает в пищеварительных процессах, добавляет энергии организму. Она очень полезна при проблемах с кишечником и частых запорах.
Специалисты не рекомендуют эту кашу маленьким детям. Перловую кашу нужно есть теплой, так как когда она остывает, она теряет все полезные свойства.
Пшенка
Кому будет полезна пшенная каша? Людям, у которых страдает сердечнососудистая система. Специалисты в области питания говорят, что очень полезно добавлять немного пшенки в супы.
Читайте также: Названы веские причины начинать утро с каши
Пшенную кашу нельзя долго хранить, так как при длительном хранении может появиться неприятный привкус.
Как видишь, все эти каши действительно очень полезны для здоровья. Именно поэтому нужно есть их каждый день.
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