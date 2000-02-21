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Раздел: Медицина  
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Практически треть украинских лекарств оказались поддельными

Практически треть украинских лекарств оказались поддельнымиКак говорят эксперты, точное количество лекарств-пустышек назвать невозможно, однако, это огромная часть того, что присутствует на рынке.

До 20–30% препаратов, продающихся в отечественных аптеках, не имеют ничего общего с лекарствами и являются откровенным фальсификатом.

Такое мнение высказал президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк. По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что государство перестало контролировать качество препаратов в аптеках. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

«Гослекслужба фактически не работает последние четыре года, потому что у нас запрещено запрещать. И орган перестал контролировать оборот лекарственных препаратов в аптеках. В действительности, проверяется качество только ввозимых в страну лекарств. А что происходит внутри страны – никто не знает», – сказал эксперт.

Подсчитать даже примерное количество фальсификата в аптеках невозможно, так как проверки запрещены, объяснил эксперт. Как нет и четкого понимания, что продают украинцам в красивой упаковке под видом лекарств.

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«Если до 2013 года официальная статистика показывала около 2% фальсифицированных препаратов, и этой цифре можно было доверять, то сейчас данных ни у кого нет. Но при нынешней контролирующей системе должно быть около 20–30%, а то и больше», – резюмировал Сердюк.
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 Теги: медицина, аптеки, лекарства, таблетки

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Сегодня, 01:46 » Автор: Едгар Букмирза
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