Раздел: Медицина
Ученые обнаружили связь между травяными чаями и раком
Так, вполне безобидный ромашковый чай может привести к летальному исходу.
Ученые считают, что в травяном и ромашковом чаях содержатся растительные токсины. Эксперты призывают производителей данной продукции уделять больше внимания выращиванию и уборке растений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Недавно проведенное исследование показывает: в некоторых чаях содержится такой уровень токсинов, что их опасно определять. Ученые в лабораторных условиях исследователи 13 их видов. В результате растительные токсины были найдены в половине из них.
Отмечается, что яд, прежде всего, содержится в сорняках, которые растут между чайными травами.
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«Существует вероятность, что наименьших количеств достаточно, чтобы вызвать рак», — сказал профессор Эдмунд Мазер из Института токсикологии Кильского университета.
Ученые считают, что в травяном и ромашковом чаях содержатся растительные токсины. Эксперты призывают производителей данной продукции уделять больше внимания выращиванию и уборке растений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Недавно проведенное исследование показывает: в некоторых чаях содержится такой уровень токсинов, что их опасно определять. Ученые в лабораторных условиях исследователи 13 их видов. В результате растительные токсины были найдены в половине из них.
Отмечается, что яд, прежде всего, содержится в сорняках, которые растут между чайными травами.
Читайте также: Врачи доказали связь между родинками и риском заболевания раком
«Существует вероятность, что наименьших количеств достаточно, чтобы вызвать рак», — сказал профессор Эдмунд Мазер из Института токсикологии Кильского университета.
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