» » Ученые обнаружили связь между травяными чаями и раком
Раздел: Медицина  
0

Ученые обнаружили связь между травяными чаями и раком

Ученые обнаружили связь между травяными чаями и ракомТак, вполне безобидный ромашковый чай может привести к летальному исходу.

Ученые считают, что в травяном и ромашковом чаях содержатся растительные токсины. Эксперты призывают производителей данной продукции уделять больше внимания выращиванию и уборке растений.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Недавно проведенное исследование показывает: в некоторых чаях содержится такой уровень токсинов, что их опасно определять. Ученые в лабораторных условиях исследователи 13 их видов. В результате растительные токсины были найдены в половине из них.

Отмечается, что яд, прежде всего, содержится в сорняках, которые растут между чайными травами.

Читайте также: Врачи доказали связь между родинками и риском заболевания раком

«Существует вероятность, что наименьших количеств достаточно, чтобы вызвать рак», — сказал профессор Эдмунд Мазер из Института токсикологии Кильского университета.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ученые, здоровье, медицина, чай, травяной чай, рак, болезнь, ромашка

Загрузка...
Сегодня, 01:31 » Автор: Едгар Букмирза
     231
     0

Похожие новости по теме

Выявлена неожиданная связь между ростом человека и риском инсульта Выявлена неожиданная связь между ростом человека и риском инсульта

Эксперты советуют перейти на особую диету.

Врачи доказали связь между родинками и риском заболевания раком Врачи доказали связь между родинками и риском заболевания раком

Большое количество родинок - повод обратиться к врачу.

Связь между мобильными и раком все же существует Связь между мобильными и раком все же существует

Новые исследования показали, как излучение от мобильных влияет на организм.

Ученые выявили связь между вождением авто и раком кожи Ученые выявили связь между вождением авто и раком кожи

Оказывается, раку кожи подвержены абсолютно все люди, которые водят автомобиль.

Чрезмерное употребление витамина Е увеличивает риск заболевания раком - медики Чрезмерное употребление витамина Е увеличивает риск заболевания раком - медики

Была установлена связь между раком легких, курением, наследственностью.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх