Основные меры профилактики заболеваний печени

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Медики нередко называют печень "природным фильтром" человеческого организма. Такое определение этот внутренний орган получил из-за своих функций, а именно пропуск через себя всех веществ, попадающих в пищеварительную систему, и вытягивание из них токсинов.Печень имеет уникальное свойство саморегенерироваться, за счет чего человек не погибает, получая очередную порцию вредных веществ.- злоупотребление алкоголем;- курение;- неправильное питание, в котором присутствуют канцерогены, консерванты и прочие не полезные для здоровья продукты;- малоподвижный образ жизни;- проживание в экологически загрязненных местах;- регулярное переедание;- прием лекарственных препаратов длительное время;- работа на "вредных" предприятиях, где производят химическую продукцию.Исключить из своей жизни все причины, которые могут привести к ухудшению работы органа, а также развитию печеночной недостаточности и других заболеваний.- яблоки;- цитрусовые фрукты;- авокадо;- растительные масла - оливковое, льняное, кукурузное, подсолнечное и так далее;- морковь;- все сорта капусты;- рис, в том числе и коричневый;- мед и другие продукты пчеловодства;- орехи.Все перечисленные продукты обладают желчегонным, антисептическим, очищающим, стимулирующим регенерацию клеток печени. Поэтому их нужно включить в рацион питания и употреблять чаще, чем любые другие.Если у вас появились явные воспалительные процессы на коже или ее пожелтение, ухудшилось состояние волос и ногтей, а также беспокоит плохое самочувствие, то самое время обратиться к врачу, потому как эти симптомы могут указывать на печеночную недостаточность и необходимость срочно принять меры по ее очищению и восстановлению.