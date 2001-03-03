Раздел: Медицина
Основные меры профилактики заболеваний печени
Медики подсказали, как сохранить здоровье печени.
Медики нередко называют печень "природным фильтром" человеческого организма. Такое определение этот внутренний орган получил из-за своих функций, а именно пропуск через себя всех веществ, попадающих в пищеварительную систему, и вытягивание из них токсинов.
Печень имеет уникальное свойство саморегенерироваться, за счет чего человек не погибает, получая очередную порцию вредных веществ.
Причины, приводящие к сбою в работе печени и развитию заболеваний этого органа:
- злоупотребление алкоголем;
- курение;
- неправильное питание, в котором присутствуют канцерогены, консерванты и прочие не полезные для здоровья продукты;
- малоподвижный образ жизни;
- проживание в экологически загрязненных местах;
- регулярное переедание;
- прием лекарственных препаратов длительное время;
- работа на "вредных" предприятиях, где производят химическую продукцию.
Как сохранить здоровье печени?
Исключить из своей жизни все причины, которые могут привести к ухудшению работы органа, а также развитию печеночной недостаточности и других заболеваний.
Обогатить рацион питания такими продуктами:
- яблоки;
- цитрусовые фрукты;
- авокадо;
- растительные масла - оливковое, льняное, кукурузное, подсолнечное и так далее;
- морковь;
- все сорта капусты;
- рис, в том числе и коричневый;
- мед и другие продукты пчеловодства;
- орехи.
Все перечисленные продукты обладают желчегонным, антисептическим, очищающим, стимулирующим регенерацию клеток печени. Поэтому их нужно включить в рацион питания и употреблять чаще, чем любые другие.
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Если у вас появились явные воспалительные процессы на коже или ее пожелтение, ухудшилось состояние волос и ногтей, а также беспокоит плохое самочувствие, то самое время обратиться к врачу, потому как эти симптомы могут указывать на печеночную недостаточность и необходимость срочно принять меры по ее очищению и восстановлению.
Медики нередко называют печень "природным фильтром" человеческого организма. Такое определение этот внутренний орган получил из-за своих функций, а именно пропуск через себя всех веществ, попадающих в пищеварительную систему, и вытягивание из них токсинов.
Печень имеет уникальное свойство саморегенерироваться, за счет чего человек не погибает, получая очередную порцию вредных веществ.
Причины, приводящие к сбою в работе печени и развитию заболеваний этого органа:
- злоупотребление алкоголем;
- курение;
- неправильное питание, в котором присутствуют канцерогены, консерванты и прочие не полезные для здоровья продукты;
- малоподвижный образ жизни;
- проживание в экологически загрязненных местах;
- регулярное переедание;
- прием лекарственных препаратов длительное время;
- работа на "вредных" предприятиях, где производят химическую продукцию.
Как сохранить здоровье печени?
Исключить из своей жизни все причины, которые могут привести к ухудшению работы органа, а также развитию печеночной недостаточности и других заболеваний.
Обогатить рацион питания такими продуктами:
- яблоки;
- цитрусовые фрукты;
- авокадо;
- растительные масла - оливковое, льняное, кукурузное, подсолнечное и так далее;
- морковь;
- все сорта капусты;
- рис, в том числе и коричневый;
- мед и другие продукты пчеловодства;
- орехи.
Все перечисленные продукты обладают желчегонным, антисептическим, очищающим, стимулирующим регенерацию клеток печени. Поэтому их нужно включить в рацион питания и употреблять чаще, чем любые другие.
Читайте также: Эти простые советы сделают кожу свежей и упругой
Если у вас появились явные воспалительные процессы на коже или ее пожелтение, ухудшилось состояние волос и ногтей, а также беспокоит плохое самочувствие, то самое время обратиться к врачу, потому как эти симптомы могут указывать на печеночную недостаточность и необходимость срочно принять меры по ее очищению и восстановлению.
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