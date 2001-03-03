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Раздел: Медицина  
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Основные меры профилактики заболеваний печени

Основные меры профилактики заболеваний печениМедики подсказали, как сохранить здоровье печени.

Медики нередко называют печень "природным фильтром" человеческого организма. Такое определение этот внутренний орган получил из-за своих функций, а именно пропуск через себя всех веществ, попадающих в пищеварительную систему, и вытягивание из них токсинов.

Печень имеет уникальное свойство саморегенерироваться, за счет чего человек не погибает, получая очередную порцию вредных веществ.

Причины, приводящие к сбою в работе печени и развитию заболеваний этого органа:

- злоупотребление алкоголем;

- курение;

- неправильное питание, в котором присутствуют канцерогены, консерванты и прочие не полезные для здоровья продукты;

- малоподвижный образ жизни;

- проживание в экологически загрязненных местах;

- регулярное переедание;

- прием лекарственных препаратов длительное время;

- работа на "вредных" предприятиях, где производят химическую продукцию.

Как сохранить здоровье печени?

Исключить из своей жизни все причины, которые могут привести к ухудшению работы органа, а также развитию печеночной недостаточности и других заболеваний.

Обогатить рацион питания такими продуктами:

- яблоки;

- цитрусовые фрукты;

- авокадо;

- растительные масла - оливковое, льняное, кукурузное, подсолнечное и так далее;

- морковь;

- все сорта капусты;

- рис, в том числе и коричневый;

- мед и другие продукты пчеловодства;

- орехи.

Все перечисленные продукты обладают желчегонным, антисептическим, очищающим, стимулирующим регенерацию клеток печени. Поэтому их нужно включить в рацион питания и употреблять чаще, чем любые другие.

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Если у вас появились явные воспалительные процессы на коже или ее пожелтение, ухудшилось состояние волос и ногтей, а также беспокоит плохое самочувствие, то самое время обратиться к врачу, потому как эти симптомы могут указывать на печеночную недостаточность и необходимость срочно принять меры по ее очищению и восстановлению.
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 Теги: печень, болезнь, профилактика

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Сегодня, 16:29 » Автор: Валерия Янобекова
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