Врачи научились выявлять распространенную болезнь за 10 лет до ее начала

Ранняя диагностика вовремя начать профилактику распространённого заболевания.



Благодаря новым методам ранней диагностики, специалисты смогут отсрочить проявление симптомов заболевания на несколько лет, сообщает



Эксперт по лечению болезни Паркинсона профессор Вернер Пёве из Медицинского университета Инсбрука (Австрия) сообщил об ожидающемся значительном прорыве в терапии заболевания в ближайшие годы. Ключевым вопросом является своевременная диагностика в соответствии с последними открытиями науки.



Эта информация будет озвучена специалистом в докладе «Излечима ли болезнь Паркинсона?» на «Неделе мозга» в Инсбруке 13 марта.



По словам эксперта, современная медицина в состоянии выявить болезнь еще до начала жалоб. Это возможно еще как минимум за 10 лет до проявления болезни. Например, предвестником болезни Паркинсона является нарушение фазы быстрого сна. В течение фазы быстрого сна у здоровых людей отмечаются характерные сокращения мышц - подергивания.



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Если они отсутствуют, риск заболевания болезнью Паркинсона в ближайщие 5-15 лет достигает 60-80%. Учитывая этот симптом в совокупности с другими известными признаками, можно значительно улучшить диагностику. Благодаря этому в ближайшие годы терапия болезни должна стать более эффективной. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Благодаря новым методам ранней диагностики, специалисты смогут отсрочить проявление симптомов заболевания на несколько лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews Эксперт по лечению болезни Паркинсона профессор Вернер Пёве из Медицинского университета Инсбрука (Австрия) сообщил об ожидающемся значительном прорыве в терапии заболевания в ближайшие годы. Ключевым вопросом является своевременная диагностика в соответствии с последними открытиями науки.Эта информация будет озвучена специалистом в докладе «Излечима ли болезнь Паркинсона?» на «Неделе мозга» в Инсбруке 13 марта.По словам эксперта, современная медицина в состоянии выявить болезнь еще до начала жалоб. Это возможно еще как минимум за 10 лет до проявления болезни. Например, предвестником болезни Паркинсона является нарушение фазы быстрого сна. В течение фазы быстрого сна у здоровых людей отмечаются характерные сокращения мышц - подергивания.Если они отсутствуют, риск заболевания болезнью Паркинсона в ближайщие 5-15 лет достигает 60-80%. Учитывая этот симптом в совокупности с другими известными признаками, можно значительно улучшить диагностику. Благодаря этому в ближайшие годы терапия болезни должна стать более эффективной.



