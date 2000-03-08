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Медики назвали лучший способ реабилитации после инсульта

Медики назвали лучший способ реабилитации после инсультаНужно не переставать работать.

У взрослых пациентов, которые после пережитого инсульта вскоре выходили на работу, меньше шансов заполучить депрессию, слабоумие или даже умереть по сравнению с теми их сверстниками, кто не работал после инсульта. К такому выводу пришли израильские врачи, представившие результаты своего исследования на Международной конференции по лечению инсульта. Кратко о работе рассказывается на сайте Американской ассоциации сердца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Бен Ассаяг и его коллеги из Медицинского центра Сураски (Тель-Авив) исследовали 252 пациентов работоспособного возраста, переживших инсульт. Они отслеживали здоровье мозга своих подопечных вскоре после инсульта, через год и через два года после него.

Среди пациентов, не возвратившихся на работу после первичного инсульта, было почти втрое больше людей, чьи умственные способности спустя два года после пережитого заболевания снизились. У таких пациентов чаще случались депрессии и вспышки раздражительности, на снимках головного мозга врачи отмечали, что у них уменьшалось количество белого вещества и утончалась кора головного мозга. Также исследователи отмечают более частые случаи диабета второго типа и повышенного кровяного давления.

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"Вывод прост: "Продолжайте работать", — уверен Бен Ассаяг. — Уровень смертности и снижения умственных способностей среди не работавших пациентов оказался выше. По сути, те, кто перестал работать, попросту повысили себе риск умереть или заработать слабоумие".
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 Теги: инсульт, реабилитация

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Сегодня, 09:48 » Автор: Татьяна Шедько
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