Раздел: Медицина
Эти продукты влияют на потенцию лучше всего
Медики назвали пять лучших продуктов для повышения либидо.
Наличие сексуальных желаний зависит от рациона питания. Дело в уровне определенных веществ в организме. Есть пища, которая повышает либидо и улучшает секс. Для этого стоит добавить в меню продукты из этого списка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
Орехи и семечки
Семена льна и различные виды ореха содержат незаменимые витамин, которые повышают либидо. Их нужно добавлять эти продукты в салаты, закуски и даже напитки.
Зелень
Потеря сексуального влечения может быть связана с недостатком витаминов группы В. Пополнить их запасы можно употребляя зеленые овощи, мясо курицы, яйца и говядина.
Устрицы
В одной устрице содержится почти двойная норма цинка - около 25 мг. Его недостаток приводит к снижению либидо, так что небольшая порция устриц легко восстановит его дефицит.
Морская рыба
Жирная морская рыба является отличным источником Омега-3 жирных кислот. Они благотворно влияют на мозговое кровообращение и способствуют улучшению настроения. Кроме этого, жирные кислоты являются необходимым составляющим сексуального здоровья.
Специи
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Мускатный орех влияет на сексуальное желание, а запах корицы способен мгновенно улучшить настроение. Дополнив свои любимые блюда и напитки этими простыми специями можно улучшить свое самочувствие и сексуальную жизнь.
Наличие сексуальных желаний зависит от рациона питания. Дело в уровне определенных веществ в организме. Есть пища, которая повышает либидо и улучшает секс. Для этого стоит добавить в меню продукты из этого списка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
Орехи и семечки
Семена льна и различные виды ореха содержат незаменимые витамин, которые повышают либидо. Их нужно добавлять эти продукты в салаты, закуски и даже напитки.
Зелень
Потеря сексуального влечения может быть связана с недостатком витаминов группы В. Пополнить их запасы можно употребляя зеленые овощи, мясо курицы, яйца и говядина.
Устрицы
В одной устрице содержится почти двойная норма цинка - около 25 мг. Его недостаток приводит к снижению либидо, так что небольшая порция устриц легко восстановит его дефицит.
Морская рыба
Жирная морская рыба является отличным источником Омега-3 жирных кислот. Они благотворно влияют на мозговое кровообращение и способствуют улучшению настроения. Кроме этого, жирные кислоты являются необходимым составляющим сексуального здоровья.
Специи
Читайте также: Эти три продукта восстанавливают зрение лучше всего
Мускатный орех влияет на сексуальное желание, а запах корицы способен мгновенно улучшить настроение. Дополнив свои любимые блюда и напитки этими простыми специями можно улучшить свое самочувствие и сексуальную жизнь.
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