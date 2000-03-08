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Раздел: Медицина  
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Эти продукты влияют на потенцию лучше всего

Эти продукты влияют на потенцию лучше всего Медики назвали пять лучших продуктов для повышения либидо.

Наличие сексуальных желаний зависит от рациона питания. Дело в уровне определенных веществ в организме. Есть пища, которая повышает либидо и улучшает секс. Для этого стоит добавить в меню продукты из этого списка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

Орехи и семечки

Семена льна и различные виды ореха содержат незаменимые витамин, которые повышают либидо. Их нужно добавлять эти продукты в салаты, закуски и даже напитки.

Зелень

Потеря сексуального влечения может быть связана с недостатком витаминов группы В. Пополнить их запасы можно употребляя зеленые овощи, мясо курицы, яйца и говядина.

Устрицы

В одной устрице содержится почти двойная норма цинка - около 25 мг. Его недостаток приводит к снижению либидо, так что небольшая порция устриц легко восстановит его дефицит.

Морская рыба

Жирная морская рыба является отличным источником Омега-3 жирных кислот. Они благотворно влияют на мозговое кровообращение и способствуют улучшению настроения. Кроме этого, жирные кислоты являются необходимым составляющим сексуального здоровья.

Специи

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Мускатный орех влияет на сексуальное желание, а запах корицы способен мгновенно улучшить настроение. Дополнив свои любимые блюда и напитки этими простыми специями можно улучшить свое самочувствие и сексуальную жизнь.
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 Теги: либидо, продукты

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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