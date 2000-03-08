Медики научились омолаживать клетки организма

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Ученые Каролинского института в Швеции показали, что старение мышц происходит из-за накопления мутаций в стволовых клетках.

По мнению ученых, это открытие потенциально позволит человеку стареть более безболезненно.

Вещества, которые входят в состав красного вина, могут замедлить процесс старения. Красное вино вновь оказалось в центре внимания исследователей. Как пишет MedikForum, специалисты из Гарварда доказали, что красное сухое вино содержит компоненты, противостоящие старению.