Названы продукты, повышающие риск онкологических заболеваний

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Ученые во всем мире долгие годы изучают влияние еды на организм человека. Так как онкологические заболевания стали чересчур распространенными, все силы исследователей брошены на поиск продуктов, провоцирующих трансформацию здоровых клеток человеческого организма в раковые.Группа исследователей пригласили для участия в эксперименте почти 105 тысяч добровольцев - это были мужчины и женщины, средний возраст которых составлял 43-45 лет.Участники исследования заполняли специально подготовленные для них анкеты, в которых подавляющая часть вопросов касалась того, как и чем они питаются. Также, при составлении результатов учитывались возраст, пол, наличие вредных привычек, наследственная предрасположенность к раку и уровень физической активности каждого участника.Им удалось выяснить, что та часть людей, которая регулярно питалась продуктами с высокой степенью термической обработки, на 12% была подвержена самым распространенным видам онкологических заболеваний - раку молочных желез, кишечника, желудка и простаты.Ультраобработанными продуктами ученые называют - все хлебобулочные изделия, картофельные чипсы, снеки, газированную воду, сладкие кукурузные хлопья, полуфабрикаты, колбасные изделия, фаст-фуд.Во всех этих продуктах содержится огромное количество сахара, соли, канцерогенных жиров, которые способствуют развитию злокачественных опухолей в организме человека, который ими питается регулярно.По итогам данного исследования, ученые настоятельно рекомендуют всем без исключения людям пересмотреть свой образ питания, исключив из него продукты, проходящие длительную/многоразовую термическую обработку, особенно, если и без того у них есть предрасположенность к онкологическим заболеваниям.