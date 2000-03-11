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Раздел: Медицина  
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Эти продукты способствуют быстрому похудению

Эти продукты способствуют быстрому похудениюУченые рассказали о продуктах, помогающих худеть, - в составленный ими перечень вошло много фруктов и молочные изделия.

По словам специалистов, в процессе усвоения этих продуктов в организме человека активизируется жировой метаболизм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

В частности, одним из наиболее действенных в этом плане признан грейпфрут. Его ежедневное употребление в объеме 250 граммов дает возможность избавиться от 2 килограммов лишнего веса, отметили специалисты.

Помимо этого, худеть хорошо помогает зеленый чай - 4 чашки напитка в день. Приправленная перцем острая еда содержит компоненты, которые плавят жир в теле человека.

Другая полезная в деле похудения специя – это корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, что не дает жировой ткани активно скапливаться, и в то же время защищает от вспышек аппетита. Позволяет стать стройнее и употребление яблочного уксуса, который обладает способностями дробить липиды (жировые клетки), ускорять вывод токсинов и купировать тягу к сладкому.

В перечень лучших «продуктов стройности» ученые внесли маложирные молочные продукты, белковую еду, которая замедляет процесс усвоения калорий, и морепродукты, содержащие йод, усиливающий распад жиров.

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Великолепным способом избавиться от надоевшего жира эксперты назвали питье чистой воды.
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 Теги: продукты, похудение

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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