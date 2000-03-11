Раздел: Медицина
Ученые выяснили, что лучше всего помогает в борьбе с лишним весом
«Диета для бедняков» имеет свою историю.
Британские ученые выяснили, что лучше всего в борьбе с лишним весом помогает набор натуральных продуктов, или так называемая «диета для бедняков».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Специалисты Университета Лестера нашли самую эффективную диету. Они обратили внимание на то, что «диета для бедняков» не включает никаких вредных веществ, таких как химические добавки, и при этом помогает сбросить лишний вес без какого-либо ущерба для организма. Ученые отмечают, что такой набор натуральных продуктов насыщает организм различными полезными элементами. Конкуренцию «диете для бедняков» может составить только средиземноморская, поскольку она также исключает употребление рафинированных углеводов.
Читайте также: Уборка помогает в борьбе с лишним весом - исследование
Следует отметить, что «диета для бедняков» имеет свою историю. Начало ей положили малоимущие ирландцы, которые питались, в основном, картофелем, овсянкой, молочными продуктами, рыбой и мясом в небольших количествах.
Британские ученые выяснили, что лучше всего в борьбе с лишним весом помогает набор натуральных продуктов, или так называемая «диета для бедняков».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Специалисты Университета Лестера нашли самую эффективную диету. Они обратили внимание на то, что «диета для бедняков» не включает никаких вредных веществ, таких как химические добавки, и при этом помогает сбросить лишний вес без какого-либо ущерба для организма. Ученые отмечают, что такой набор натуральных продуктов насыщает организм различными полезными элементами. Конкуренцию «диете для бедняков» может составить только средиземноморская, поскольку она также исключает употребление рафинированных углеводов.
Читайте также: Уборка помогает в борьбе с лишним весом - исследование
Следует отметить, что «диета для бедняков» имеет свою историю. Начало ей положили малоимущие ирландцы, которые питались, в основном, картофелем, овсянкой, молочными продуктами, рыбой и мясом в небольших количествах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
742
0
Оставьте свой комментарий