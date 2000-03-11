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Медики назвали самые вредные утренние привычки Специалисты рассказали о тех утренних ритуалах, которые сопровождают жизнь многих людей, - и при этом подрывают им здоровье.

Названы самые вредные утренние привычки По словам лечащих врачей, большинство людей живет с подобными привычками много лет.